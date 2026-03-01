وەزارەتی پێشمەرگە دەنگۆیەک رەت دەکاتەوە

پێش 34 خولەک

وەزارەتی پێشمەرگە ئەو دەنگۆیانە رەت دەکاتەوە کە باس لە بۆردومانکردنی بارەگایەکی لیوای 50ـی حەشدی شەعبی لە لایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە دەکەن.

یەکشەممە، 1ـی ئاداری 2026، وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، سەبارەت بەو هەواڵەی کە لە لایەن کەناڵی یەکەمی عێراقی (قناة الأولى العراقية)ـەوە بڵاوکراوەتەوە و تێیدا بانگەشەی ئەوە دەکرێت، گوایە هێزەکانی پێشمەرگە بۆردومانی بارەگایەکی لیوای (50)ـی دەستەی حەشدی شەعبییان لە پارێزگای نەینەوا کردووە؛ ئێمە بە توندی و بە فەرمی سەرلەبەری ئەم هەواڵە رەت دەکەینەوە و رایدەگەیەنین کە ئەم بابەتە هیچ بنەمایەکی نییە و دوورە لە راستییەوە.

وەزارەتەکە بۆ رای گشتی روونی دەکاتەوە و دەڵێت: هێزەکانی پێشمەرگە لەم دۆخە هەستیارەدا، بە هەماهەنگی و هاوشانی هێزە ئەمنییە فیدراڵییەکانی دیکەی عێراق، پابەندن بە ئەرکی سەرەکیی خۆیان کە پاراستنی ئاسایش، سەقامگیریی عێراق و هەرێمی کوردستانە.

هاوکات جەختی لەوە کردەوە، کە هێزەکانی پێشمەرگە بە هیچ شێوەیەک بەشدارییان لە هیچ جۆرە ئۆپەراسیۆن و چالاکییەکی لەو شێوەیەدا نەکردووە.

بە پێی راگەیەنراوەکە، وەزارەتی پێشمەرگە بە مافی یاسایی خۆی دەزانێت سکاڵا لەسەر کەناڵی (یەکەمی عێراقی)، بەهۆی بڵاوکردنەوەی زانیاریی ناڕاست و چەواشەکارانە، کە ئامانج لێی نانەوەی ئاژاوە (فیتنە) و تێکدانی ئاشتیی کۆمەڵایەتی و سیاسیی نێوان پێکهاتەکانی عێراقە.