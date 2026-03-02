گاردیان: هەزاران گەشتی ئاسمانی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەڵوەشێنرانەوە

پێش 44 خولەک

رۆژنامەی "گاردیان"ی بەریتانی، پشتبەستن بە داتا نێودەوڵەتییەکانی بواری گەشتە ئاسمانییەکان و کەشناسی، ئاماری لەبارەی راگرتن و هەڵوەشاندنەوەی گەشتە ئاسمانییەکان لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بڵاوکردەوە.

بەگوێرەی زانیارییەکان، ئەمڕۆ دووشەممە، 2ـی ئاداری 2026. تەنیا لە ماوەی سێ رۆژی رابردوودا بەهۆی بارودۆخە جیاوازەکانەوە، هەزاران گەشت کە بڕیاربوو لە نێوان وڵاتانی ناوچەکە و جیهان ئەنجام بدرێن، هەڵوەشێنراونەتەوە.

ئامارەکان بەگوێرەی رۆژەکان بەم شێوەیەن:

رۆژی شەممە،28 هەزار و نۆ گەشت هەڵوەشێنراونەتەوە، کە گەورەترین ژمارەی تۆمارکراوە.

رۆژی یەکشەممە، سێ هەزار و 151 گەشت هەڵوەشێنراونەتەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، تاوەکو ئێستا هەزار و 239 گەشت هەڵوەشێنراونەتەوە.

ئەم شەپۆلە لە هەڵوەشاندنەوەی گەشتەکان کاریگەرییەکی گەورەی کردووەتە سەر جوڵەی گەشتیاری و بازرگانی لە فڕۆکەخانە نێودەوڵەتییەکانی ناوچەکە، بەتایبەت ئەو فڕۆکەخانانەی کە وەک خاڵی بەیەکگەیشتنی گەشتە جیهانییەکان (Hub) کاردەکەن.

بەرەبەیانی رۆژی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئیسرائیل و ئەمریکا بە هاوبەشی هێرشیان کردە سەر خاکی ئێران و چەندین شاری ئەم وڵاتەیان بۆردومان کرد و تا ئێستا بەردەوامە. بەو هۆیەوە بە هەزاران گەشت لە رۆژهەڵاتی ناوەراست هەڵوەشێنراونەتەوە تا کاتێکی نادیار.