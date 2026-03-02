عێراقچی: تۆڵەی کوژرانی خامنەیی دەکەینەوە

پێش 48 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 2ـی ئاداری 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە چاوپێکەوتنی تەلەفزیۆنیدا لەگەڵ میدیای وڵاتەکەی راگەیاند: تۆڵەی کوژرانی خامنەیی دەکەینەوە و ئامانجمان بنکە سەربازییەکانی ئەمریکایە لە ناوچەکە، هەروەها پێویستە وڵاتانی ناوچەکە گوشار بخەنە سەر ئەمریکا.

عێراقچی ئاماژەی بەوە دا، لە دوای جەنگەوە دەبێت بەڵگەنامەکان کۆبکرێنەوە و لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی بخرێتە بەرباس، هەروەها ئەوانەی جەنگیان هەڵگیرساند دەبێت ناچاربکرێن وەڵام بدەنەوە.

هەروەها دوێنێ یەکشەممە، 2ـی ئاداری 2026، عێراقچی رایگەیاند: یرۆرکردنی خامنەیی کارێکی مەترسیدارە و پێشێلکارییەکی زەقی یاسا نێودەوڵەتییەکانە.

ئێمە جەنگەکەمان دەستپێنەکردووە، بەڵکو بەسەرئێمەدا سەپێنراوە، دەبێت گوشار لە ئەمریکا و ئیسرائیل بکرێت، چونکە ئەوان جەنگەکەیان هەڵگیرساندووە، هەروەها قسەم لەگەڵ وەزیرانی دەرەوەی قەتەر و عوممان کردووە، ئەوەی لە عوممان روویدا بژاردەی ئێمە نەبوو، چونکە ئێمە هێزەکانمان ئاگادار کردووەتەوە لەوەی وریابن لە ئامانجەکانیان.