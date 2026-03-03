نێچیرڤان بارزانی و هاکان فیدان دۆخی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن

پێش 9 خولەک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ وەزیری دەرەوەی تورکیا، دوایین پەرەسەندنەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

سێشەممە، 3ـی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لە لایەن هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیاوە پێ گەیشت.

ئاژانسی هەواڵی ئەنادۆڵو بڵاوی کردەوە، وەزیری دەرەوەی تورکیا، لەگەڵ سەرۆکی هەرێمی کوردستان، دوایین پەرەسەندنەکان و دۆخی هەستیاری ناوچەکەیان تاوتوێ کردووە.

بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.