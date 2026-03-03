پەیامنێری کوردستان24: هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان و عێراق وەستاوە

پێش کاتژمێرێک

پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ئاماژە بەوە دەکات، وەستانی هەناردەی نەوتی هەرێم پەیوەندی بە گەرووی هورمز نییە و پلانی جێگرەوەی عێراق بۆ هەناردەی نەوت بێ ئەنجام بووە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 3ـی ئاداری 2026، دیلان بارزان پەیامنێری کوردستان24، رایگەیاند، سەرچاوەیەک لە کۆمپانیای سۆمۆ پشتڕاستیکردەوە هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستانیش ئەمڕۆ وەستاوە، راگیرانی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کۆمپانیاکانی هەناردەی نەوت، بەهۆی ئەو شەڕ و ئاڵۆزییانە، بۆ سەلامەتی گیانیان کارکردنیان لە کێڵگە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان راگرتووە، چونکە لە سێ رۆژی رابردوو گرووپەکانی سەربە مقاومەی ئیسلامی بە درۆن هێرشیان کردووەتە سەر چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان، بەڵام هەموویان لە رێگەی سیستەمی دژە مووشەکییەوە تێکشکێنراون.

پەیامنێری کوردستان24، گوتیشی: نەوتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی بەندەری جیهانەوە هەناردە دەکرێت، هەروەها نەوتی کێڵگەی روومێلەش لە بەسرا راگیراوە، ئەمەش زیانێکی زۆر لە ئابووری عێراق دەدات، هاوکات تەواوی نەوتی عێراق لە رێگەی گەرووی هورمزەوە هەناردە دەکرێت، هەروەها لە %90 داهاتی عێراق پشت بە هەناردەکردنی نەوت دەبەستێت.