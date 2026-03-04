سوپای پاسداران: گەرووی هورمزمان بەتەواوی کۆنترۆڵکردووە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆن چوارشەممە، 4ـی ئاداری 2026، سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، کۆنترۆڵی تەواوی گەرووی هورمزمان کردووە کە گرنگییەکی زۆری بۆ بازرگانی جیهانی نەوت هەیە.

ئاژانسی هەواڵی 'فارس'ـی ئێران لە زاری محەممەد ئەکبەرزادە، بەرپرسێکی باڵای هێزی دەریایی لە سوپای پاسداران بڵاویکردەوە، "لە ئێستا گەرووی هورمز لە ژێر کۆنترۆڵی تەواوی هێزی دەریایی سوپای پاسداراندایە."

هەر ئەمڕۆ چوارشەممە، سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، بە زیاتر لە 40 مووشەک شوێنەکانی ئیسرائیل و ئەمریکییەکانیان کردۆتە ئامانج.

سوپای پاسداران ئاماژەی بەوەشکرد، شەوی رابردوو 10 کەشتی نەوتهەڵگریان لەگەرووی هورمز بۆردومان کردووە و سووتاون، چونکە پابەندی هۆشداریی و رێنماییەکان نەبوون.

دوێنێ سێشەممە، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا گوتی: "هێزی دەریایی ئەمەریکا توانای ئەوەی هەیە کەشتییە نەوتهەڵگرەکان بە گەرووی هورمزدا ​​بەڕێبکات ئەگەر پێویست بکات".

رۆژی دووشەممەی رابردوو، ئیبراهیم جەباری، راوێژکاری فەرماندەی سوپای پاسدارانی ئێران، داخستنی تەواوەتی گەرووی هورمزی بەڕووی هاتوچۆی دەریایی نێودەوڵەتیدا راگەیاند، کە تاوەکوو ئێستا زیاتر لە 750 کەشتیی گیریان خواردووە و ناتوانن لە گەرووەکە تێپەڕن.