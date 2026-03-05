کایا کالاس: ستراتیژی ئێران بووەتە هۆی ناسەقامگیری و ئاژاوە لە ناوچەکەدا

پێش کاتژمێرێک

کایا کالاس، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا، رەخنەی ئاراستەی کۆماری ئیسلامی ئێران دەکات و رایدەگەیەنێت؛ تاران بەردەوامە لە هێنانەوەی بیانوو بۆ هێرشە بێسەروبەرەکانی بۆ سەر وڵاتانی دراوسێ.

کالاس ئاماژەی بەوە کرد، "ئەو ستراتیژییەی ئێران لە ناوچەکەدا پەیڕەوی دەکات، تەنیا بووەتە هۆی دروستکردنی بێسەروبەری، فیتنە، ئاژاوە و ناکۆکی لە نێوان وڵاتاندا، ئەمەش مەترسییەکی رژدە بۆ سەر ئاسایشی ناوچەیی."

پێشتریش، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" هۆشداری دابوو لەوەی هێرشە بەردەوامەکانی ئێران بۆ سەر دراوسێکانی، مەترسییەکی گەورەن بۆ فراوانبوونی جەنگ و تێوەگلانی ناوچەکە لە ململانێیەکی گشتگیردا.

کایا کالاس جەختی لە پێویستی کۆنترۆڵکردنی گرژییەکان کردەوە و رایگەیاند: "زۆر گرنگە ئەم جەنگە پەرە نەسێنێت و لەوە زیاتر تێنەپەڕێت." ئاماژەی بەوەش کرد، ئێستا کاتی ئەوەیە رژێمی ئێران بڕیارێکی یەکلاکەرەوە بدات بۆ راگرتنی ئەو هەنگاوانەی دۆخەکە بەرەو ئاڵۆزی زیاتر دەبەن."