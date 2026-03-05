سێنتکۆم: بەردەوامین لە تێکشکاندنی سەکۆی مووشەکی ئێران

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) رایگەیاند؛ هێزەکانیان بەردەوامن لە ئۆپەراسیۆنەکانیان بۆ لەناوبردنی سەرچاوەی هەڕەشە مووشەکییەکانی رژێمی ئێران و دەڵێت: "زۆر بە وردی ئەوانە لەناو دەبەین و تێکیان دەشکێنین کە هەڕەشەن بۆسەر هێزەکانمان"

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی ئاداری 2026، فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا گرتەیەکی ڤیدیۆیی بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی لەسەر بەردەوامی هەوڵە سەربازییەکانیان کردەوە بۆ لاوازکردنی تواناکانی ئێرانی لە بواری سەکۆی مووشەکە گەڕۆکەکاندا.

لە راگەیەندراوەکەی سێنتکۆمدا هاتووە: "هەوڵەکانمان بۆ لەناوبردنی تواناکانی رژێمی ئێران لە هەڵدانی سەکۆی مووشەکی بەردەوامە. ئێمە ئەو هەڕەشانە دەدۆزینەوە و زۆر بە وردیی تێکیان دەشکێنین."

ئەم هەنگاوەی ئەمریکا لە کاتێکدایە گرژییەکانی ناوچەکە بەردەوامییان هەیە و واشنتن دووپاتی دەکاتەوە، رێگری لە هەر جۆرە هێرش و هەڕەشەیەک دەکەن کە ئاسایشی ناوچەکە و هێزەکانیان بخاتە مەترسییەوە.