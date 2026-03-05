چین نێردەی تایبەت بۆ نێوەندگیری دەنێرێتە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

پێش 59 خولەک

ئەمڕۆ پێةجشەممە، 5ـی ئاداری 2026، وەزیری دەرەوەی چین ڕایگەیاند، وڵاتەکەی بڕیاریداوە نێردەیەکی تایبەت بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست رەوانە بکات بە مەبەستی ئەنجامدانی نێوەندگیری و هەوڵدان بۆ هێورکردنەوەی گرژییەکانی ناوچەکە.

وەزیری دەرەوەی چین سەبارەت بە بارودۆخی ئێستای ناوچەکە هۆشدارییەکی توندی دا و رایگەیاند: "فراوانبوونی بازنەی جەنگ و ململانێکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە بەرژەوەندیی هیچ لایەکدا نییە و تەنیا زیانی زیاتری لێ دەکەوێتەوە."

هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد، چین وەک هێزێکی نێودەوڵەتی، هەوڵەکانی چڕکردووەتەوە بۆ رێگریکردن لە تەشەنەسەندنی پێکدادانەکان، و ناردنی ئەم نێردە تایبەتەش لە چوارچێوەی هەوڵە دیپلۆماسییەکانی پەکیندایە بۆ نزیککردنەوەی دیدگای لایەنە نەیارەکان و دۆزینەوەی رێگەیەک بۆ ئاشتی.

ئەم هەنگاوەی چین لە کاتێکدایە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی نێگەرانە لە پەرەسەندنی ئاڵۆزییەکان لە ناوچەکە و مەترسیی هەڵگیرسانی جەنگێکی سەرتاسەری.