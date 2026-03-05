ئێران: رێز لە سەروەریی خاکی تورکیا دەگرین

پێش 21 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی ئاداری 2026، دەستەی ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکانی ئێران رایگەیاند: "هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران رێز لە سەروەریی وڵاتی تورکیا دەگرن وەک وڵاتێکی دراوسێ و دۆست، و هەر جۆرە دەنگۆیەک سەبارەت بە هاویشتنی مووشەک بەرەو خاکەکەی بەتەواوی رەت دەکەینەوە."

لەلایەکی دیکەوە، جێگری فەرماندەی بارەگای خاتەمولئەنبیای ئێرانی جەختی لە ئامادەیی هێزەکانیان کردەوە و گوتی: "ئێمە بۆ بەردەوامبوونی جەنگ ئامادەین و هیچ باکمان بەوە نییە کە چەندە دەخایەنێت؛ تا ئەو کاتەی هەموو ئامانجەکانمان دەپێکین، لە جەنگ بەردەوام دەبین."

هەروا گوتیشی: رووبەڕووی ئەو کەشتییە سەربازییانە دەبینەوە کە هەوڵ دەدەن خۆیان وەک کەشتیی بازرگانی نیشان بدەن. راشیگەیاند؛ گەرووی هورمزمان دانەخستووە و بەگوێرەی پرۆتۆکۆڵە نێودەوڵەتییەکان مامەڵە لەگەڵ ئەو کەشتییانەدا دەکەین کە تێیدان.