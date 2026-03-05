رووسیا رەتی دەکاتەوە لەبارەی دۆخی ئێران پەیوەندی بە ئەمریکاوە کردبێت

پێش 54 خولەک

سێرگی ریابکۆڤ جێگری وەزیری دەرەوەی رووسیا رایگەیاند، هیچ پەیوەندییەکی دوولایەنە لە نێوان رووسیا و ئەمریکا سەبارەت بە دۆخی ئێران نییە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی ئاداری 2026، سێرگی ریابکۆڤ، بە ئاژانسی سپۆتنیکی رووسیی راگەیاند، " جگە لەو گفتوگۆیانەی کە لە پلاتفۆرمە نێودەوڵەتییە چەندلایەنەکاندا دەکرێت، هیچ پەیوەندییەکی تایبەت و دوولایەنە لەم بابەتەدا نییە".

ئەم لێدوانانە لە کاتێکدایە کە گرژی و ئاڵۆزییەکان لە ناوچەکەدا بەرەو هەڵکشان دەچێت، دوای ئەوەی ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ـی شوباتدا هێرشیان کردە سەر پێگە سەربازی و سەکۆ مووشەکییەکان و بارەگاکانی ئێران، ئەمە جگە لە کوشتنی عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران و ژمارەیەک فەرماندەی سوپای پاسداران.

دواتر ئێران هێرشی مووشەکیی کردە سەر خاکی ئیسرائیل، هەروەها بۆ سەر دامەزراوە سەربازییەکانی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، لەوانە ئیمارات، قەتەر، بەحرەین، کوەیت و سعوودیە و عێراق.