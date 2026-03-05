مەسرور بارزانی لە ساڵیادی راپەرین: یەکگرتوویی گەورەترین سەرمایەمانە

پێش 43 خولەک

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی دەڵێت، "یەکگرتوویی گەورەترین سەرمایەمانە و دەبێت داکۆکی لە دەسکەوتە نیشتمانییەکان بکەین".

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 05ـی ئاداری 2026، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، پەیامێکی بەبۆنەی 35مین ساڵیادی راپەڕینی ئاداری 1991ـی گەلی کوردستان بڵاوکردەوە.

لە پەیامەکەیدا سەرۆکی حکوومەت پیرۆزبایی ساڵیادی راپەڕین لە خەڵکی کوردستان و پێشمەرگە و بنەماڵەی شەهیدان دەکات و دەڵێت، "راپەڕین یەکێکە لە شکۆدارترین دەسکەوتەکانی گەلی کوردستان و لە سایەی خەبات و قوربانیدانی خەڵک، ئەمڕۆ هەرێمی کوردستان خاوەنی قەوارە و دامەزراوەی فەرمی و شەرعییە".

مەسرور بارزانی ئەوەشی خستە روو، پێویستە بە هەموو شێوەیەک پارێزگاری لەو دامەزراوانە بکرێت و زیاتر پەرەیان پێ بدرێت.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، سەرۆکوەزیران جەختی کردەوە، یەکگرتوویی خەڵکی کوردستان گەورەترین و بەهێزترین سەرمایەیە. روونیشی کردووەتەوە، وەک چۆن لە سایەی یەکگرتوویی گەلی کوردستان راپەڕین سەرکەوت و دەسکەوتەکانی لێ بەرهەم هات، لەم ساتەوەختەشدا پێویستە خەڵکی کوردستان زیاتر لە هەر کاتێک پارێزگاری و داکۆکی لە دەسکەوتە نیشتمانی و نەتەوەییەکان بکات لەپێناو داهاتوویەکی باشتر.

دەقی پەیامی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بە بۆنەی 35ـەمین ساڵیادی راپەڕینی گەلی کوردستان:

لە ( 35 )مین ساڵیادی ڕاپەڕینی مەزن و شکۆداری 1991ی خەڵکی کوردستان ، گەرمترین پیرۆزبایی لە گشت کوردستانییان، بە تایبەتی پێشمەرگە قارەمانەکان و بنەماڵەی سەربڵندی شەهیدان دەکەم.

ڕاپەڕین یەکێکە لە شکۆدارترین دەسکەوتەکانی گەلی کوردستان، کە بەرهەمی یەکگرتوویی و یەکڕیزی پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی کوردستان بوو . لە سایەی ڕاپەڕین و خەبات و تێکۆشان و قوربانیدانی خەڵکی کوردستان ، ئەمڕۆ هەرێمی کوردستان خاوەنی قەوارە و دامەزراوە فەرمی و شەرعییەکانە، كە پێویستە بە هەموو شێوەیەک، پارێزگارییان لێ بکەین و زیاتر پەرەیان پێ بدەین.

لەم یادە شکۆدارەدا، جەخت لەوە دەکەینەوە، کە یەکگرتوویی خەڵکی کوردستان، گەورەترین و بەهێزترین سەرمایەمانە و وەک چۆن لە سایەی یەکگرتوویی گەلی کوردستان، ڕاپەڕینی ئاداری 1991 سەرکەوت و بە ئەنجام گەیشت و دەسکەوتەکانی ئەمڕۆی لێ بەرهەم هات، لەم ساتەوەختەی ئەمڕۆشدا ، پێویستە خەڵکی کوردستان، زیاتر لە هەر کاتێک ، پارێزگاریی و داکۆکی لە دەسکەوتە نیشتمانی و نەتەوەییەکانی بکات. لە پێناو داهاتوویەکی باشتر و پێشکەوتووتردا.

بەرز و شکۆدار بێت یادی ڕاپەڕینی مێژوویی 1991 .

سڵاو لە گیانی پاکی شەهیدانی ڕاپەڕین و سەرجەم شەهیدانی کوردستان.

خودای مەزن کوردستان بپارێزێت.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان

2026/3/5