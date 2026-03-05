سەرچاوەیەک بۆ کوردستان24: هێرشی سەر شاخی بەفری میری هیچ زیانی نەبووە

پێش کاتژمێرێک

پەیامنێری کوردستان24، لە هەڵەبجە رایگەیاند، کاتژمێر شەشی ئێوارەی ئەمڕۆ چوار درۆن لە شاخی بەفری میری نزیک هەڵەبجە بورج و تاوەرەکانی پەخش و پەیوەندی کردووەتەوە ئامانج، بەڵام هیچ زیانێکیان نەبووە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی ئاداری 2026، سەرچاوەیەک لەهێزەئەمنییەکانی پارێزگای هەڵەبجە بە کوردستان 24 راگەیاند:کاتژمێر شەشی ئێوارەی ئەمڕۆ چوار درۆن لە شاخی بەفری میری نزیک هەڵەبجە بورج و تاوەرەکانی پەخش و پەیوەندی کردووەتەوە ئامانج.

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوە دا، خۆشبەختانە هیچ زیان بەر تاوەر و بورجەکان نەکەوتووە و هەروەها زیانی گیانیشی نەبووە.

هاوکات ئێوارەی ئەمڕۆ کەمپی ئازادی لە کۆیە کرایە بەڵام هیچ زیانی گیانی نەبوو.

سەرچاوەیەکی ئەمنی بە کوردستان24ـی راگەیاند: هێرشەکەی سەر کەمپی ئازادی لەکۆیە هیچ زیانێکی گیانی نەبووە، لە رۆژی شەممە تاوەکو ئەمڕۆ ئەوە چوارەمین جارە هێرش دەکرێتە سەر کەمپی ئازادی.