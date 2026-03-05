پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی ئاداری 2026، پەیامنێری کوردستان24، لە سۆران رایگەیاند: درۆنێک لە ئاسمانی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران تێکشکێنرا و لە گەڕەکی وەستا ڕەجەم کەوتوەتە خوارەوە.

پەیامنێری کوردستان24، ئاماژەی بەوە دا، هێزە ئەمنییەکان داوا لە هاووڵاتییان دەکەن نزیکی نەکەونەوە، هەروەها هیچ زیانێکی گیانی نەبووە، تەنیا زیان بەر دەرگا و پەنجەرەی ماڵی هاووڵاتییەک گەیشتووە.

هاوکات هەر ئەمڕۆ درۆن ئاراستەی چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان کراوە، بەڵام سەرجەمیان بێ زیان بوون و تێکشکێنراون.