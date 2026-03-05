پەیامنێری کوردستان24: هێرشەکەی سەر کەمپی ئازادی لەکۆیە هیچ زیانی نەبوو
هێرشەکانی سەر کەمپی ئازادی لە کۆیە بێ زیان بوون و لە رۆژی شەممەوە تاوەکو ئەمڕۆ ئەوە چوارەمین جارە هێرش دەکرێتە سەر کەمپی ئازادی.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی ئاداری 2026، هێرشکرایە سەر کەمپی ئازادی لە شارۆچکەی کۆیەی سەربە پارێزگای هەولێر،
سەرچاوەیەکی ئەمنی بە کوردستان24ـی راگەیاند: هێرشەکەی سەر کەمپی ئازادی لەکۆیە هیچ زیانێکی گیانی نەبووە، لە رۆژی شەممە تاوەکو ئەمڕۆ ئەوە چوارەمین جارە هێرش دەکرێتە سەر کەمپی ئازادی.
گرووپەکانی سەربە مقاومەی ئیسلامی لە عێراق لە چەند رۆژی رابردوو چەندین هێرشیان کردووەتە سەر چەند ناوچەکی هەرێمی کوردستان، بەڵام سەرجەم هێرشەکان لەلایەن سیستەمی دژە مووشکییەوە تێکشکێندراون و هیچ زیانی گیانیان نەبووە.