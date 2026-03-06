فوئاد حوسێن: رێگە نادەین خاکمان ببێتە سەرچاوەی مەترسی بۆ سەر وڵاتانی دراوسێ

پێش 52 خولەک

وەزیری دەرەوەی عێراق، لە دیدارێکدا لەگەڵ هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق، جەختی لە پابەندبوونی حکوومەت کردەوە بۆ پاراستنی نێر دیپلۆماسییەکان و ڕێگریکردن لە بەکارهێنانی خاکی عێراق بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ، هاوکات ئاماژەی بە مەترسییەکانی فراوانبوونی شەڕ لە ناوچەکەدا دا.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، پێشوازیی لە جۆشوا هاریس، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق لە بەغدا کرد.

بە پێی راگەیەنراوەکە، دیدارەکەدا کە تەرخان کرابوو بۆ تاوتوێکردنی پێشهاتەکانی شەڕ لە ناوچەکە و کاریگەرییە هەرێمایەتییەکانی، فوئاد حوسێن هۆشداریدا لە مەترسیی بەردەوامیی شەڕ و کاریگەرییە نەرێنییەکانی لەسەر ئاسایش و سەقامگیریی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

هاوکات دووپاتی کردەوە، کە حکوومەتی عێراق هەوڵی بێوچان دەدات بۆ ئەوەی وڵات لە بازنەی ململانێکان بەدوور بگرێت.

وەزیری دەرەوە ئاماژەی بە لێکەوتە دارایی و ئابوورییەکانی دۆخەکە کرد لەسەر کۆمەڵگەی عێراقی و جەختی کردەوە لەوەی: "حکوومەت پابەندە بە پاراستنی تەواوی نێردە دیپلۆماسییەکان لە عێراق بەپێی پەیماننامە و نەریتە نێودەوڵەتییەکان."

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، فوئاد حوسێن رایگەیاند: کە رێگە بە هیچ لایەنێک نادرێت خاکی عێراق وەک سەکۆیەک بۆ دەستدرێژی بەکار بهێنێت.

وەزیری دەرەوەی عێراق ئاماژەی بە هەڵوێستی راگەیەندراوی سەرکردایەتیی هەرێمی کوردستان کرد، کە جەخت لەوە دەکەنەوە رێگە بە هیچ گرووپێک نادەن خاکی هەرێم بۆ ئەنجامدانی کاری توندوتیژی دژی وڵاتانی دراوسێ، بە تایبەت کۆماری ئیسلامیی ئێران، بەکار بهێنن.