سێیەم هێرشی درۆنی کرایە سەر ئیدارەی سەربەخۆی سۆران

پێش 59 خولەک

تەنیا ئەمشەو، سێیەمین هێرشی درۆنی کرایە سەر سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران و ئەمجارە چیای کۆڕەک ئامانجی هێرشەکە بووە، بەڵام هیچ زیانێکی نەبووە.

بەڕێوەبەری کارگێڕی پڕۆژەی گەشتیاریی چیای کۆڕەک بەکوردستان24ی راگەیاند، هێرشەکە کاتژمێر 12:15ی ئەمشەو لە رێگەی سێ درۆنەوە بووە.

ئەمە سێیەم هێرشی درۆنییە بۆ سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، دوای ئەوەی کاتژمێر شەشی ئێوارە درۆنێک لە نزیک گوندی دەرگەڵە لە سنووری شارەدێی وەرتێ سەرە بە قەزای ڕواندز تێکشکێنرا، هەروەها کاتژمێر 9:40 خولەکی شەو درۆنێک پاش تێکشاندنی لە گەرەکی وەستا رەجەبی ناوەندی قەزای سۆران بەر ماڵی هاووڵاتییەک کەوت، دواترینیان هێرشەکەی سەرچیای کۆڕەکە، لە سنوری ئیدارەی سەربەحۆی سۆران، بەڵام هیچ زیانێکی گیانیان نەبووە.

بە گوتەی سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، هەڵگورد شێخ نەجیب، بەهۆی هێرشەکەی ناوەندی سۆران، دوو هاووڵاتی بە سووکی برینداربوون یەكێکیان ئافرەتێکی بە ساڵاچووی ئەو ماڵەیە کە پارچەی درۆنەکەی بەرکەوتووە، ئەوەی دیکەش هاووڵاتییەکە کە بە نزیک ماڵەکەدا تێپەڕیوە.