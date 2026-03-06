نێچیرڤان بارزانی و سوودانی: رێگە نادەین خاکی عێراق ببێتە مەیدانی هێرشکردنە سەر دراوسێکان

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکوەزیرانی عێراق لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا تاوتوێی دۆخی ئەمنیی ناوچەکەیان کرد و جەختیان لەوە کردەوە کە نابێت عێراق ببێتە گۆڕەپانی ململانێکان یان خاکەکەی بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ بەکاربهێنرێت، هاوکات داوای یەکخستنی هەڵوێستی هێزە نیشتمانییەکانیان کرد.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئێوارەی ئەمڕۆ هەینی 6ی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لە محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق پێگەیشت.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە پەیوەندییەکەدا، دوایین پەرەسەندنەکانی ناوچەکە و لێکەوتەکانیان تاوتوێ کران. هەردوولا رەتکردنەوەی ئەو هێرشانەیان دووپات کردەوە کە دەکرێنە سەر شارەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان و جەختیان کردەوە کە نابێت خاکی عێراق ببێتە سەرچاوەی هەڕەشە یان هێرش بۆ سەر وڵاتانی دراوسێ. هەروەها پشتگیریی خۆیان بۆ هەموو ئەو هەنگاوانە نیشان دا کە دەبنە مایەی بەهێزکردنی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، هەردوولا داکۆکییان لەسەر پێویستیی رووبەڕووبوونەوەی ئاڵۆزییەکان لە رێگەی یەکخستنی هەڵوێست و گوتاری هێزە نیشتمانییەکان کردەوە، بە شێوەیەک کە پارێزگاری لە سەروەریی وڵات و ئاسایشی نیشتمانی بکرێت.

سەرۆکایەتیی هەرێم دەشڵێت: لای خۆیەوە، نێچیرڤان بارزانی دووپاتی کردەوە کە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە فاکتەری ئارامی دەبێت و پشتگیری لە هەموو هەوڵە نیشتمانییەکان دەکات بۆ بەدوورگرتنی عێراق لە لێکەوتە نەرێنییەکانی ململانێ لە ناوچەکە.

نووسینگەی راگەیاندنی محەممەد شیاع سوودانی بڵاوی کردەوە کە ئێوارەی ئەمڕۆ هەینی 6ی ئاداری 2026، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، دواین پێشهاتە ئەمنی و سەربازییەکانی ناوچەکە و کاریگەریی ئەو ئۆپەراسیۆنانە لەسەر دۆخی عێراق گفتوگۆیان لەبارەوە کراوە.

لەو پەیوەندییەدا هەر دوو لا بە توندی دژی هەر جۆرە هێرش و دەستدرێژییەک وەستانەوە کە دەکرێتە سەر شارە جیاوازەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، هاوکات جەختیان لەوە کردەوە کە بە هیچ شێوەیەک رێگە نادرێت خاکی عێراق وەک پێگەیەک بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ بەکاربهێنرێت و دەبێت هەموو هەنگاوەکان بە ئاراستەی بەهێزکردنی سەقامگیری بن.

سوودانی و نێچیرڤان بارزانی ئاماژەیان بەوە دا کە قۆناغی ئێستا و ئاڵنگارییەکانی وا دەخوازێت سەرجەم هێزە نیشتمانییەکان گوتار و هەڵوێستیان یەکبخەن، ئەوەش بە ئامانجی پاراستنی سەروەریی وڵات و بەهێزکردنی ئاسایشی نیشتمانیی عێراق.