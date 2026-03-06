دابەشکردنی غازی ماڵان لە هەولێر دەبێتە ئەلیکترۆنی و بریکارەکان ئاگادار دەکرێنەوە

پێش 58 خولەک

بەڕێوبەرایەتی نەوت و کانزاکانی هەولێر رایگەیاند، پڕۆسەی دابەشکردنی غازی ماڵان لە ناو شاری هەولێر و دەوروبەری بەم زووانە دەبێتە ئەلیکترۆنی و داوا لە بریکارەکانی خۆراک دەکرێت بە زووترین کات رێکارەکان تەواو بکەن.

هەینی 6ـی ئاداری 2026، سالار محەممەد، بەرپرسی پشکنین و بەدواداچوون لە بەڕێوبەرایەتی نەوت و کانزاکانی هەولێر، بە کوردستان24ـی ڕایگەیاند: "ئاگاداری گشت بریکارەکانی خۆراکی ناو شار دەکەینەوە، لە بنکەی 201 تاوەکو 212، پێویستە بە زووترین کات سەردانی کۆمپانیای دروستکردنی کارتی ئەلیکترۆنی سووتەمەنی بکەن."

ئاماژەی بەوەشکرد،"ئەم داواکارییە ئەو بریکارانە دەگرێتەوە کە تا ئێستا کارتی سووتەمەنییان دەرنەهێناوە، چونکە بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا دابەشکردنی غازی ماڵان بە سیستەمی کارتی ئەلیکترۆنی ئەنجام بدرێت".

سەبارەت بە شێوازی جێبەجێکردنی بڕیارەکە، سالار محەممەد ئاماژەی بەوە کرد، پڕۆسەکە بە دوو قۆناغ دەبێت، لە قۆناغی یەکەمدا هاووڵاتیانی ناو شاری هەولێر و دەوروبەری دەگرێتەوە، هەروەها لە قۆناغی دووەمدا ئەو هاووڵاتیانەی فۆرمی خۆراکیان لە سنووری ناوچەکانی ماددەی 140ـە، دەخرێنە ناو سیستەمەکەوە.