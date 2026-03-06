کەشناسی: لەناوچە شاخاوییەکان بەفر دەبارێت

پێش 55 خولەک

کەشناسی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، ئەمڕۆ ئاسمان پەڵە هەور بۆ نیمچە هەور دەبێت و بەڵام بۆ سبەی شەممە باران بارین دەستپێدەکات.

ئەمڕۆ هەینی 6ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، ئاسمان پەڵە هەور بۆ نیمچە هەور دەبێت ، لەگەڵ بوونی تۆزێکی سووک لە کەشدا، هەروەها پلەکانی گەرما نزیک دەبێتەوە لە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.

هەروەها بۆ سبەی شەممە، ئاسمان لە نێوان نیمچە هەور و هەوری تەواو دەبێت ، سەرەتا لە ناوچە شاخاویەکانی باکووری پارێزگای دهۆک کەمێک نمە باران و بەفر بارین دەست پێدەکات پاشان لە کاتەکانی ئێوارە نمە باران و بارانی مامناوەند زۆربەی ناوچەکانی پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سۆران دەگرێتەوە، لە درەنگانی شەوی شەممە کاریگەری دابارین زیاد دەکات و لە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان باران بارین دەبێت هەروەها لەسەرجەم ناوچە سنوریەکان بەفر بارین دەبێت .

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمرۆ:

هەولێر 13 پلەی سیلیزی

پیرمام 11 پلەی سیلیزی

سۆران 12 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران 4 پلەی سیلیزی

سلێمانی 11 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ 13 پلەی سیلیزی

دهۆک 15 پلەی سیلیزی

زاخۆ 16 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 17 پلەی سیلیزی.