کەشناسی: لەناوچە شاخاوییەکان بەفر دەبارێت
کەشناسی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، ئەمڕۆ ئاسمان پەڵە هەور بۆ نیمچە هەور دەبێت و بەڵام بۆ سبەی شەممە باران بارین دەستپێدەکات.
ئەمڕۆ هەینی 6ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، ئاسمان پەڵە هەور بۆ نیمچە هەور دەبێت ، لەگەڵ بوونی تۆزێکی سووک لە کەشدا، هەروەها پلەکانی گەرما نزیک دەبێتەوە لە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.
هەروەها بۆ سبەی شەممە، ئاسمان لە نێوان نیمچە هەور و هەوری تەواو دەبێت ، سەرەتا لە ناوچە شاخاویەکانی باکووری پارێزگای دهۆک کەمێک نمە باران و بەفر بارین دەست پێدەکات پاشان لە کاتەکانی ئێوارە نمە باران و بارانی مامناوەند زۆربەی ناوچەکانی پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سۆران دەگرێتەوە، لە درەنگانی شەوی شەممە کاریگەری دابارین زیاد دەکات و لە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان باران بارین دەبێت هەروەها لەسەرجەم ناوچە سنوریەکان بەفر بارین دەبێت .
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمرۆ:
هەولێر 13 پلەی سیلیزی
پیرمام 11 پلەی سیلیزی
سۆران 12 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران 4 پلەی سیلیزی
سلێمانی 11 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ 13 پلەی سیلیزی
دهۆک 15 پلەی سیلیزی
زاخۆ 16 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 17 پلەی سیلیزی.