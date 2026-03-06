ماکرۆن بۆ سوودانی: پشتیوانیی تەواوی عێراقین و نابێت وڵاتەکە پەلکێشی ململانێکان بکرێت

پێش 44 خولەک

سەرۆکوەزیرانی عێراق و سەرۆکی فەرەنسا لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا مەترسییەکانی فراوانبوونی جەنگ لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان تاوتوێ کرد. ماکرۆن پشتیوانیی تەواوەتی وڵاتەکەی بۆ عێراق دووپات کردەوە بۆ رێگریکردن لە پەلکێشکردنی بۆ نێو ململانێکان، لە کاتێکدا سوودانی جەختی لە پێویستیی راگرتنی دەستبەجێی هێرشەکان کردەوە.

ئەمڕۆ هەینی 6ی ئاداری 2026، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لە ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی کۆماری فەرەنساوە پێ گەیشت و تێیدا دواین پێشهات و گۆڕانکارییە ئەمنییەکانی ناوچەکە تاوتوێ کران.

دوای پەیوەندییە تەلەفۆنییەکە، ئیمانوێل ماکرۆن لە پەیامێکدا رایگەیاند، تەواوی هاوسۆزی و پشتیوانیی فەرەنسا بۆ عێراق دەردەبڕین لە رووبەڕووبوونەوەی ئەو پەرەسەندنەی ئێستا لە رۆژهەڵاتی نزیک و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕوو دەدات.

سەرۆکی فەرەنسا جەختی لەوە کردەوە کە پشتیوانی لە هەوڵە یەکلاکەرەوەکانی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەکات بۆ ئەوەی عێراق پەلکێشی نێو ئەو ململانێیە نەکرێت.

ماکرۆن ئاماژەی بەوەش دا: سەقامگیریی عێراق پرسێکی بنەڕەتییە بۆ تەواوی ناوچەکە، فەرەنسا پشتیوانی لە رێزگرتنی تەواوەتی لە سەروەریی عێراق و ئاسایش و یەکپارچەیی خاکەکەی دەکات.

لەلایەن خۆیەوە و بەگوێرەی نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیران، محەممەد شیاع سوودانی لە پەیوەندییەکەدا جەختی کردەوە لەسەر گرنگیی چڕکردنەوەی هەوڵەکان بۆ وەستاندنی کردە سەربازییەکان. ئاماژەی بەوە دا کە پێویستە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و وڵاتە زلهێزەکان ئەرکی خۆیان جێبەجێ بکەن بۆ راگرتنی شەڕ.

سوودانی هەڵوێستی عێراقی دووپات کردەوە لە رەت کردنەوەی ئەو بەئامانجگرتن و کۆچپێکردنە زۆرەملێیەی لە لوبنان روو دەدات، وەک بەشێک لە هەوڵەکان بۆ پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە.

هەروەها سەرۆکی فەرەنسا ستایشی هەوڵەکانی عێراقی کرد لە رێگریکردن لە فراوانبوونی بازنەی ململانێکان و پشتیوانیی خۆی بۆ دیدگای حکوومەتی عێراق دەربڕی کە داوای زاڵکردنی زمانی گفتوگۆ و دیپلۆماسی دەکات.