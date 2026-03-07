سوپای پاسداران شەپۆلێکی دیکەی مووشەک و درۆنی ئاراستەی ئیسرائیل کرد
ئەمڕۆ شەممە، 7ـی ئاداری 2026، سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، شەپۆلی 25ـی هێرشەکانیان لە چوارچێوەی ئۆپەراسیۆنی "بەڵێنی راستەقینە 4" ئەنجامداوە. لەم شەپۆلەدا لە رێگەی هەڵمەتێکی فراوانی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە، چەندین بنکەی سەربازی و ناوەندی پاڵپشتیی ئەمریکی و ئیسرائیلییان کردووەتە ئامانج.
بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران، "شەپۆلی 25ـی ئۆپەراسیۆنی (بەڵێنی راستەقینە 4)، لە چوارچێوەی ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشی مووشەکی و درۆنیدا جێبەجێ کراوە."
لە بەشێکی دیکەی راگایەندراوەکەدا هاتووە، سوپای پاسداران وردەکاریی زیاتری لەبارەی چەکی بەکارهاتوو لە هێرشەکاندا ئاشکرا کردووە و دەڵێت، ئەم ئۆپەراسیۆنە بنکە سەربازییەکان و ناوەندەکانی پاڵپشتیی سەربازیی ئەمریکی - ئیسرائیلی کردووەتە ئامانج، ئەویش لە رێگەی بەکارهێنانی هەردوو جۆری مووشەکی وردپێک و ستراتیژیی 'فەتاح و عیماد'.