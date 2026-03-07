ئیمارات: بەرپەرچی زیاتر لە هەزار و 400 مووشەک و درۆنی ئێرانیمان داوەتەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات رایگەیاندووە، لەسەرەتای هەڵگیرسانی جەنگەوە بەرپەرچی 205مووشەکی بالیستی و هەزار و 229 دۆرنی ئێرانیان داوەتەوە

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات راپۆرتی تایبەت بە چالاکییە سەربازییەکان و بەرپەرچدانەوەی هەڕەشەکانی حەوت رۆژی رابردووی ئێرانی بڵاوکردووەتەوە، بەگوێرەی راپۆرتەکە لە حەوت رۆژی رابردوودا بەرپەرچی 205 مووشەکی بالیستی و هەزار و 229 درۆنی ئێرانیان داوەتەوە، هاوکات دوو مووشەکیش لەناو خاکی ئیمارات کەوتوونەتە خوارەوە.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی وەزارەتی بەرگریی ئیمارات، ئێران لە سەرەتای جەنگەوە 221 مووشەکی بالیستی ئاڕاستەکردوون و توانیویانە 205 مووشەکیان تێکبشکێنن، هەروەها هەزار و 305 درۆنیان ئاڕاستەکراوە و توانیویانە هەزار و 229 درۆنیان بخەنە خوارەوە، 76 درۆنیان گەیشتوونەتە خاکی ئیمارات و زیانی گیانی و ماددیان هەبووە.

سەبارەت بە زیانە گیانییەکان، بەرگریی ئیمارات دەڵێت، بەهۆی هێرشەکانی ئێرانەوە سێ کەس گیانیان لەدەستداوە کە هیچیان ئیماراتی نین بەڵکو پاکستانی و نیپاڵی و بەنگلادیشین، 112 کەسی دیکەش برینداربوون.