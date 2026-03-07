ئەمریکا بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئێران بنکە سەربازییەکانی بەریتانیا بەکاردێنێت
وەزارەتی بەرگری بەریتانیا رایگەیاند، ئەمریکا دەستی کردووە بە بەکارهێنانی بنکە سەربازییەکانی بەریتانیا بۆ ئەنجامدانی هێرشە سەربازییەکانی دژی ئێران، ئەمەش لە چوارچێوەی پەرەسەندنی گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.
شەممە 7ـی ئاداری 2026، وەزارەتی بەرگری بەریتانیا لە بەیاننامەیەکدا لە رێگەی پلاتفۆرمی (X) بڵاویکردەوە: "ئەمریکا دەستی کردووە بە بەکارهێنانی بنکە بەریتانییەکان لە ئۆپراسیۆنی بەرگری دیاریکراودا، بە ئامانجی رێگریکردن لە ئێران بۆ هەڵدانی مووشەک لە ناوچەکەدا، کە دەبێتە هۆی مەترسی بۆ سەر ژیانی بەریتانییەکان."
لەلایەکی دیکەوە، ئاژانسی "فرانس پرێس" ئاماژەی بەوە کردووە، فڕۆکەیەکی بۆمبهاوێژی ستراتیژی ئەمریکی لە جۆری (B-1) لە بنکەی "فێرفۆرد" لە ناوچەی گلوستێرشایر لە باشووری رۆژئاوای ئینگلتەرا نیشتووەتەوە.
ئەم هەنگاوە لە کاتێکدایە کە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە دۆخێکی هەستیاردا تێپەڕ دەبێت و هاوپەیمانان هەوڵی کەمکردنەوەی تواناکانی ئێران دەدەن بۆ هێرشکردنە سەر بەرژەوەندییەکانیان.