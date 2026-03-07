بارەگاکانی حەشدی شەعبی لە نەینەوا بۆردومان کران

پێش 45 خولەک

شانەی راگەیاندنی ئەمنی عێراق رایگەیاند، ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە، چەند بنکە و بارەگایەکی هێزەکانی حەشدی شەعبی لە پارێزگای نەینەوا لەلایەن فڕۆکەی نەناسراوەوە کرانە ئامانج.

شەممە 7ـی ئاداری 2026، بەگوێرەی بەیاننامەیەکی فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان (شانەی راگەیاندنی ئەمنی)، لە کاتژمێر 6:10ـی ئێوارە، بارەگای لیوای 40ـی سەر بە دەستەی حەشدی شەعبی و فەوجی 33ـی حەشد لە سنووری پارێزگای نەینەوا رووبەڕووی بۆردومانی ئاسمانی بوونەتەوە.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە: "ئەم دەستدرێژییە ئاسمانییانە بوونە هۆی کوژرانی چەکدارێکی حەشدی شەعبی و برینداربوونی 3 کەسی دیکە، جگە لە زیانی ماددی زۆر کە وەک زانیاری سەرەتایی تۆمار کراون."

شانەی راگەیاندنی ئەمنی ئاماژەی بەوەش کردووە، لێکۆڵینەوە لە رووداوەکە بەردەوامە و لە کاتێکی دیکەدا وردەکاری زیاتر بۆ رای گشتی بڵاو دەکەنەوە.