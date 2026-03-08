بەرەی مقاوەمەی عێراق بەرپرسیارێتی لە هێرشەکانی سەر بنکەی ڤیکتۆریای بەغدا راگەیاند

پێش 14 خولەک

بەرەی مقاوەمەی عێراق بەرپرسیارێتی لە هەردوو هێرشەکەی سەر بنکەی ڤیکتۆریای بەغدا راگەیاند، کە سەربازانی ئەمریکای تێدایە و ئاماژەیداوە. هێرشەکانیان وەفایەکە بۆ تۆڵەسەندنەوی خوێنی عەلی خامنەیی رێبەری باڵای ئێران.

بەرەکە لە دوو راگەیەندراوی جیاوازدا بەرپرسیارێتی خۆی لە هێرشەکانی سەر سەربازانی ئەمریکی لە بنکەی ڤیکتۆریا، نزیک فڕۆکەخانەی بەغدا راگەیاند و ئاماژەیداوە، وەک وەفایەک بۆ خوێنی عەلی خامنەیی رێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران، وەک ئەرکێکی شەرعی و وەڵامێک بۆ دوژمنانی ئیسرائیل و ئەمریکا، پیاوانی بەرەی مقاوەمە لە کاتژمێرەکانی 12:40 و 1:10ی بەرەبەیانی یەکشەممە 8ی ئاداری 2026، بە درۆنی بۆمبڕێژکراو بنکەی ڤیکتۆریایان کردووەتە ئامانج.

میدیای فەرمی ئێران، بەیانی یەکشەممە 1ـی ئاداری 2026، بە فەرمی هەواڵی کوژرانی ئایەتوڵڵا عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێرانی راگەیاند، کە لە ئەنجامی هێرشێکی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیلدا کوژرا.