ئاسایشی سلێمانی: هێرشەکانی ئەمشەو شەش درۆنی بۆمبڕێژکراو بوون

پێش کاتژمێرێک

ئاسایشی سلێمانی رایگەیاند، هێرشەکانی سەر بارەگاکانی هێزەکانی 70 و نەتەوە یەکگرتووەکانی کونسوڵگەری تورکیا لە رێگەی شەش درۆنی بۆمبڕێکراوەوە بوون.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە بەرەبەیانی یەکشەممە 8ی ئاداری 2026، دووجار لەسەر یەک بە چوار درۆن بارەگای هێزەکانی 70، هەروەها بە دوو درۆن نزیک هەردوو بارەگای نەتەوە یەکگرتووەکان و نووسینگەی کونسوڵگەری تورکی لە شاری سلێمانی کراوەتە ئامانج.

هەروەها رایگەیاندووە، دەستبەجێ تیمەکانی ئاسایش گەیشتوونەتە شوێنەکان و لێکۆڵینەوەکانیان دەستیپێکرد، لەئەنجامدا دەرکەوت ئەمشەو بەچوار درۆن، بارەگای هێزەکانی 70 و هەروەها بە دوو درۆن نزیک بارەگای(UN) و نووسینگەی کونسوڵگەری تورکی لەشاری سلێمانی کراوەتە ئامانج و هێرشەکان هیچ زیانێکی مرۆیی نەبووە.

هەر لە راگەیەندراوەکەی ئاسایشی سلێمانی هاتووە، لێکۆڵێنەوە لەڕووداوەکە بەردەوامە.