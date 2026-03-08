سێنتکۆم دەنگۆی بەدیلگرتنی سەربازانی ئەمریکی رەت دەکاتەوە

پێش 54 خولەک

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم )، بە توندی ئەو دەنگۆیانەی رەت کردەوە کە لەلایەن بەرپرسانی باڵای ئێرانەوە بڵاو کراونەتەوە سەبارەت بە بەدیلگرتنی سەربازانی ئەمریکی، و ئەو لێدوانانەی بە چەواشەکاری و ناڕاست ناوبرد.

شەممە 7ی ئاداری 2026، دوای ئەوە عەلی لاریجانی، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران، لە پۆستێکدا رایگەیاندبوو، راپۆرتی پێگەیشتووە ژمارەیەک سەربازی ئەمریکی کەوتوونەتە دەست هێزەکانی ئێران. لاریجانی واشنتنی تۆمەتبار کرد بەوەی راستییەکان دەشارێتەوە و بە ئەنقەست ژمارەی کوژراوەکانی کەم دەکاتەوە و دواتر بە پاساوی جۆراوجۆری وەک رووداوی کتوپڕ ئاشکرایان دەکات.

لە بەرانبەردا، تیم هوکینز، گوتەبێژی سێنتکۆم، ڕایگەیاند: ئێران هەموو هەوڵێک دەدات بۆ بڵاوکردنەوەی هەواڵی ناڕاست و تەمومژاوی کردنی راستییەکان، ئەمەش نموونەیەکی تری روونی ئەو چەواشەکارییەیە. دووپاتیشی کردەوە کە هیچ سەربازێکی ئەمریکی لای ئێران دیل نییە.