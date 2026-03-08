بدێوی: بە ئامانجگرتنی ژێرخانی کوەیت و بەحرەین دەستدرێژی رژدن

پێش کاتژمێرێک

جاسم محەممەد بدێوی، ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی هاریکاریی وڵاتانی کەنداو (GCC)، ئەمڕۆ یەکشەممە، 8ـی ئاداری 2026، هێرشەکانی ئێرانی بۆ سەر ژێرخانی هەردوو وڵاتی بەحرەین و کوویت بە توندی ئیدانە کرد و رایگەیاند، ئەم هێرشانە کردەوەی دەستدرێژیی رژدن و پەرەسەندنی مەترسیداری هەڕەشەکانی ئێران بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە نیشان دەدەن.

بدێوی لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کرد، ئامانجکردنی دامەزراوە گرنگەکان و ژێرخانی مەدەنی، پێشێلکارییەکی ئاشکرای هەموو نۆرم و رێککەوتننامە نێودەوڵەتییەکانە و بە تەواوی پێچەوانەی بنەماکانی دراوسێیەتی باشە. هۆشداریشی دا، ئەم جۆرە کارانە نەک تەنیا ئاسایشی وڵاتانی کەنداو تێکدەدەن، بەڵکو زیانی گەورەش بە سەقامگیری بازاڕەکانی وزەی جیهانی دەگەیەنن.

ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد، بەرپرسیارێتی خۆی لە ئەستۆ بگرێت بۆ راگرتنی ئەم هێرشە دووبارەبووانە و کۆتاییهێنان بەو رەفتارە نابەرپرسیارانەی کە ئاشتی و ئاسایشی ناوچەیی و نێودەوڵەتی خستووەتە مەترسییەوە.

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، بدێوی هاوسۆزی تەواوی ئەنجوومەنەکەی بۆ شانشینی بەحرەین و دەوڵەتی کوەیت دووپاتکردەوە و جەختی کردەوە، وڵاتانی کەنداو یەکدەنگن لە گرتنەبەری هەر رێوشوێنێک بۆ پاراستنی سەروەری و ئاسایشی خاکەکانیان و سەلامەتی دامەزراوە ستراتیژییەکانیان.