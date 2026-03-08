پەیامی سەرۆک بارزانی بە بۆنەی 8ـی مارس

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 8ـی ئاداری 2026، سەرۆک بارزانی، لە پەیامێکیدا بەبۆنەی 8ـی مارس، رۆژی جیهانیی ئافرەتان، رایگەیاند، پیرۆزباییەکی گەرم ئاراستەی ئافرەتانی کوردستان، عێراق و سەرانسەری جیهان دەکەم.

دەقی پەیامەکەی سەرۆک بارزانی

بەبۆنەی هەشتی مارس ڕۆژی جیهانیی ئافرەتان، پیرۆزبایی لە ئافرەتانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەم. پێزانینم بۆ ڕۆڵ و قوربانیدانی ئافرەتانی کوردستان هەیە کە هەمیشە بەشێکی سەرەکیی لە خەبات و کۆڵنەدانی گەلەکەمان بوونە و قورسایی شۆڕش و قوربانیدان لەسەر شانی ئەوان بووە. لەم بۆنەیەدا هیوای بەختەوەری و سەرفیرازی و سەرکەوتن بۆ هەموو ئافرەتانی کوردستان دەخوازم.