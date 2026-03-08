ماکرۆن: فەرەنسا هێزی بەرگریی ئاسمانی بۆ پاراستنی قەتەر جێگیر کردووە

پێش 11 خولەک

سەرۆک کۆماری فەرەنسا، دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ شێخ تەمیم بن حەمەد ئال سانی، ئەمیری قەتەر، پشتیوانیی سەربازی و سیاسیی وڵاتەکەی بۆ دەوحە راگەیاند و جەختی لەسەر پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە کردەوە.

یەکشەممە 8ـی ئاداری 2026، ئیمانوێڵ ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا لە پۆستێکدا لە پلاتفۆرمی ( ئێکس ) نوسیویەتی، وڵاتەکەی هێزی بەرگریی سەربازی، بەتایبەت لە بواری بەرگریی ئاسمانیدا لە ناوچەکە جێگیر کردووە بۆ پاراستنی قەتەر، ماکرۆن رایگەیاند: "فەرەنسا هاوپەیمانێکی متمانەپێکراو و دڵسۆزە و پابەندە بە پاراستنی ئاسایشی قەتەر لە بەرامبەر ئەو هێرشە ناڕەوایانەی دەکرێنە سەری".

ماکرۆن جەختی لەوەشکردووەتەوە، لە دیدارەکەدا هەردوولا جەختیان لەسەر گرنگیی مسۆگەرکردنی هاتوچۆی کەشتییە نەوتهەڵگرەکان کردەوە، ئاماژەی بەوەشکردووە، پێویستە دەریای سوور و گەرووی هورمز بۆ ئاڵوگۆڕی وزە پارێزراو بن، چونکە ئەمە پەیوەندیی راستەوخۆی بە ئاسایشی وزەی جیهانییەوە هەیە.

ماکرۆن ستایشی رۆڵی هێزە چەکدارەکانی قەتەری کرد لە پاراستنی ئاسایشی ناوخۆیی و دابینکردنی سەلامەتی بۆ هاووڵاتیانی بیانی، لەوانەش چودێران و پسپۆڕان و هاووڵاتییانی فەرەنسا کە لەو وڵاتە نیشتەجێن.

لە کۆتاییدا، سەرۆکی فەرەنسا پەیامێکی سیاسی ئاراستەی ناوچەکە کردووە و گوتویەتی: "هەرچەندە دەنگی چەک بەرز بێت، بەڵام تەنها رێگە بۆ گەیشتن بە سەقامگیریی هەمیشەیی، کەمکردنەوەی گرژییەکان و گەڕانەوەیە بۆ مێزی دانوستان".

ئەم لێدوانانەی ماکرۆن لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بە دۆخێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت و فەرەنسا دەیەوێت وەک گەرەنتیکەرێکی ئاسایش و هاوبەشێکی ستراتیژیی قەتەر دەربکەوێت.