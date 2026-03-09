زێلێنسکی تیمێکی شارەزا و درۆن دەنێرێت بۆ بنکەکانی ئەمریکا لە ئوردن

پێش 14 خولەک

ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا رایگەیاند، وڵاتەکەی تیمێکی پسپۆڕ و کۆمەڵێک درۆنی رێگریکەری رەوانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردووە، بە مەبەستی پاراستنی بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە هێرشە درۆنییەکان.

زێلێنسکی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ رۆژنامەی "نیویۆرک تایمز" کە ئەمڕۆ دووشەممە، 9ـی ئاداری 2026 بڵاوکرایەوە، ئاشکرای کرد، ئەم هەنگاوە دوای ئەوە دێت رۆژی پێنجشەممەی رابردوو واشنتن بە فەرمی داوای هاوکاریی لە کیێڤ کردووە.

ئاماژەی بەوەش کرد، تیمە پسپۆڕە ئۆکرانییەکە رۆژی هەینی وڵاتەکەیان جێهێشتووە و چاوەڕوان دەکرێت بەم زووانە بگەنە بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ئوردن.

لە هەمان چوارچێوەدا، بەرپرسێکی باڵای ئۆکرانیا بە ئاژانسی "فرانس پرێس"ی راگەیاندووە، ناردنی ئەم کارمەندە سەربازییانە بۆ یارمەتیدانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیەتی لە ناوچەکە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو هێرشانەی لە رێگەی درۆنە ئێرانییەکانەوە ئەنجام دەدرێن.

هاوکات، رۆژنامەی "فاینانشیاڵ تایمز" بڵاویکردەوە، وەزارەتی جەنگی ئەمریکا (پێنتاگۆن) لە گفتوگۆی جیدیدایە لەگەڵ ئۆکرانیا بۆ کڕینی ئەو مووشەکە رێگریکەرانەی کە لە ناوخۆی ئۆکرانیا بەرهەم دەهێندرێن. سەرچاوەکان ئاماژە بەوە دەدەن ئەم مووشەکانە بە تایبەتی بۆ تێکشکاندنی درۆنەکانی جۆری "شەهید"ی ئێرانی پەرەیان پێدراوە و لە بەرەکانی جەنگی ئۆکرانیا کارایی خۆیان سەلماندووە، ئەمەش وایکردووە ئەمریکا بایەخێکی زۆر بە تەکنەلۆژیای بەرگریی ئۆکرانی بدات.