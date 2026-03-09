سندوقی دراوی نێودەوڵەتی: ململانێکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەڕەشە لە گەشەی ئابووریی جیهانی دەکەن

پێش کاتژمێرێک

کریستالینا جۆرجیڤا، بەڕێوەبەری گشتیی سندوقی دراوی نێودەوڵەتی (IMF)، هۆشدارییەکی توند سەبارەت بە لێکەوتە ئابوورییەکانی ململانێکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەدات و رایدەگەیەنێت؛ ئەم دۆخە تاقیکردنەوەیەکی نوێ و سەختە بۆ خۆڕاگری ئابووریی جیهانی.

ئەمڕۆ دووشەممە، 9ـی ئاداری 2026، کریستالینا جۆرجیڤا لە لێدوانێکدا بۆ راگەیاندنەکان ئاماژەی بەوە کرد، بەردەوامبوونی قەیرانەکان لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبێتە هۆی تێکدانی جوڵەی بازاڕ و کاریگەری نەرێنی راستەوخۆی لەسەر رێژەی گەشەکردنی جیهانی و بەرزبوونەوەی ئاستی هەڵاوسان دەبێت.

سەبارەت بە نرخی وزە، بەڕێوەبەری سندوقەکە روونی کردەوە: "هەر بەرزبوونەوەیەکی نرخی نەوت بە رێژەی 10%، ئەگەر بۆ ماوەی ساڵێک بەردەوام بێت، دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی هەڵاوسانی جیهانی بە بڕی 0.4%، 40 خاڵ."

جۆرجیڤا داوای لە داڕێژەرانی سیاسەتی دارایی و ئابووریی لە سەرانسەری جیهان کرد، چاوکراوە بن و خۆیان بۆ سیناریۆ پێشبینینەکراوەکان ئامادە بکەن، چونکە کەشوهەوای ئابووریی و جیۆپۆلەتیکی ئێستا لەبار نییە و ئەگەری گۆڕانکاری کتوپڕی تێدایە.

ئەم هۆشدارییانەی سندوقی دراوی نێودەوڵەتی لە کاتێکدایە کە بازاڕە جیهانییەکان بە وردی چاودێری پەرەسەندنە سەربازی و سیاسییەکانی ناوچەکە دەکەن، کە کاریگەری ڕاستەوخۆیان لەسەر رێڕەوی بازرگانی و نرخی وزە هەیە.