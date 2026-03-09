سوپای پاسداران بەمووشەک و درۆن هێرشی کردە سەر ئیسرائیل و پێگەکانی ئەمریکا

پێش 45 خولەک

سوپای پاسداران شەپۆلی 30 ئۆپەراسیۆنی 'بەڵێنی راستگۆ 4'ـی ئەنجامدا و شوێن و بارەگاکانی ئەمریکا و ئیسرائیلی کردە ئامانج.

ئەمڕۆ دووشەممە، 9ـی ئاداری 2026، پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، شەپۆلی 30ـی ئۆپەراسیۆنی 'بەڵێنی راستگۆ 4'یان بەسەرکەوتوویی جێبەجێکرد و بە مووشەک و درۆن پێگە و بارەگاکانی ئەمریکا و ئیسرائیلیان لە ناوچەکە کردە ئامانج.

ئاماژەی بەوەشدا، لە ئۆپەراسیۆنەکەدا مووشەکی خورەمشەهر، فەتاح و خەیبەریان بەکارهێناوە لەگەڵ فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ستراتیژی.

هاوکات لەگەڵ دەستپێکردنی ئەم هێرشە لە باکووری ئیسرائیل زەنگی ئاگادارکردنەوە لێدرا.

ئەم هێرشە یەکەم هێرشە لەدوای هەڵبژاردنی رێبەری نوێی باڵای ئێران، موجتەبا عەلی خامنەیی.