سوپای پاسداران بەمووشەک و درۆن هێرشی کردە سەر ئیسرائیل و پێگەکانی ئەمریکا
سوپای پاسداران شەپۆلی 30 ئۆپەراسیۆنی 'بەڵێنی راستگۆ 4'ـی ئەنجامدا و شوێن و بارەگاکانی ئەمریکا و ئیسرائیلی کردە ئامانج.
ئەمڕۆ دووشەممە، 9ـی ئاداری 2026، پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، شەپۆلی 30ـی ئۆپەراسیۆنی 'بەڵێنی راستگۆ 4'یان بەسەرکەوتوویی جێبەجێکرد و بە مووشەک و درۆن پێگە و بارەگاکانی ئەمریکا و ئیسرائیلیان لە ناوچەکە کردە ئامانج.
ئاماژەی بەوەشدا، لە ئۆپەراسیۆنەکەدا مووشەکی خورەمشەهر، فەتاح و خەیبەریان بەکارهێناوە لەگەڵ فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ستراتیژی.
هاوکات لەگەڵ دەستپێکردنی ئەم هێرشە لە باکووری ئیسرائیل زەنگی ئاگادارکردنەوە لێدرا.
ئەم هێرشە یەکەم هێرشە لەدوای هەڵبژاردنی رێبەری نوێی باڵای ئێران، موجتەبا عەلی خامنەیی.