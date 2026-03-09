داواکاری گشتیی ئێران: هەرکەسێک هاوکاریی ئەمریکا و ئیسرائیل بکات دەست بەسەر ماڵ و موڵکی دا دەگیرێت

پێش کاتژمێرێک

ئەو کەسانەی لە دەرەوەی ئێران، هاوکاری ئەمریکا و ئیسرائیل دەکەن ماڵ و داراییان دەستی بەسەردا دەگیرێت.

داواکاری گشتیی ئێران لە راگەیەندراوێکدا، سەبارەت بە ئەو کەسانەی لە دەرەوەی ئێران نیشتەجێن و هاوکاریی و پشتیوانیی ئەمریکا و ئیسرائیل دەکەن رایگەیاند، هەموو ماڵ و داراییەکانیان لە ناوخۆی ئێراندا دەستی بەسەردا دەگیرێت.

لە راگەیەنراوەدا هاتووە، بەپێی ماددەی یەکی یاسای بەرزبوونەوەی سزای سیخوڕی و هاوکاری لەگەڵ دوژمن دژی ئاسایش و بەرژەوەندی نیشتمانی کە لە مانگی تشرینی یەکەمدا پەسەند کرا، هەر هەنگاوێکی کردەیی بۆ ئیسرائیل و ئەمریکا یا دەست و پەیوەندییەکانیان دژی ئاسایشی ئێران بهاوێژێرێت، بە دەستبەسەرداگرتنی هەموو ماڵ و داراییەکانیان وەڵام دەدرێتەوە.

بەپێی راگەیەنراوەکە، ئەم یاسایە ئەو کەسانەش دەگرێتەوە کە هاوکاریی و پشتیوانیی لە دوژمنانی ئێران دەکەن جگە لە هەنگاوی کردەیی، یان چالاکی هەواڵگری و سیخۆڕیش دەکەن، ماڵ و داراییەکانیان لە لایەن حکوومەتەوە دەستی بەسەردا دەگیرێت.

لە 28ـی شوباتی 2026، ئیسرائیل و ئەمریکا بەهاوبەشی هێرشیان کردە سەر ئێران و هەرچی بارەگا و دامەزراوەی سەربازیی ئەم وڵاتە هەیە بۆردومانیان کرد، هاوکات هێرشیان کردە سەر کۆگانی نەوتی تاران، هەروەها لە ئەنجامی هێرشەکان عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران و چەندین فەرماندە و بەرپرسی باڵای ئەو وڵاتە کوژراون.