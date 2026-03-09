روبیۆ: ئامانجمان تێکشکاندنی تەواوەتی هێزی سەربازیی ئێرانە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، رایگەیاند کە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی وڵاتەکەی دژی ئێران بەردەوامن تا گەیشتن بە ئامانجە ستراتیژییەکان، کە خۆی لە لەناوبردنی توانای مووشەکی، کارگەکانی چەکسازی و هێزی دەریایی ئەو وڵاتەدا دەبینێتەوە. روبیۆ جەختی کردەوە کە تاران دەیەوێت جیهان بکاتە بارمتە، بەڵام ئەمریکا لەسەر رێڕەوی ڕاستی پێکانی ئامانجە جەنگییەکانیەتی.

دووشەممە 9ـی ئاداری 2026، مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، لە لێدوانێکی نوێدا، سەرنجی خستە سەر پێشکەوتنەکانی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی وڵاتەکەی و رایگەیاند، پێموایە ئێستا هەموومان دەبینین ئێران چ هەڕەشەیەک بۆ سەر ناوچەکە و جیهان دروست دەکات؛ ئەوان هەوڵدەدەن جیهان بە بارمتە بگرن.

روبیۆ ئێرانی تۆمەتباری کرد بەوەی لە رێگەی هێرشە تۆڵەسێنەرەوەکانییەوە سەقامگیری نێودەوڵەتی خستووەتە مەترسییەوە، بەڵام دڵنیایی دا کە واشنتن بەردەوام دەبێت لە لاوازکردنی تواناکانی ئەو وڵاتە و گوتی: هەموو رۆژێک ئێران مووشەکی کەمتر و سەکۆی هەڵدانی مووشەکی کەمتری دەمێنێت، کارگەکانیان کەمتر کار دەکەن و هێزی دەریاییشیان خەریکە بە تەواوی لەناو دەچێت.

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا گەشبینی خۆی بۆ دەرەنجامی هێرشەکان دەربڕی و ئاماژەی بەوە کرد: جیهان دەبێتە شوێنێکی سەلامەتتر و باشتر کاتێک ئەم ئەرکە جێبەجێ دەکرێت و کۆتایی دێت. هەروەها جەختی لەوە کردەوە کە پێویستە گەلی ئەمریکا لە هۆکاری بەکارهێنانی گەورەترین هێزی سەربازی لە مێژووی جیهاندا تێبگەن، چونکە ئامانجەکان روونن و پاراستنی ئاسایشی جیهانییان لەپشتە.

روبیۆ ئامانجە ستراتیژییەکانی ئۆپەراسیۆنەکەی کورت کردەوە و رایگەیاند، ئامانجەکە تێکشکاندنی توانای ئەم رژێمەیە بۆ هەڵدانی مووشەک، ئەویش هەم لە رێگەی لەناوبردنی مووشەک و سەکۆکانیان، هەم لە رێگەی تێکشکاندنی ئەو کارگانەی ئەم مووشەکانە دروست دەکەن، لەگەڵ لەناوبردنی تەواوەتی هێزی دەریاییان.