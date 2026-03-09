پزیشکیان: هەڵبژاردنی موجتەبا خامنەیی سەلماندنی ئیرادەی گەلە بۆ حوکمڕانی
مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران ئەمڕۆ دووشەممە 9ی ئاداری 2026، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس، هەڵبژاردنی موجتەبا حوسێنی خامنەیی بە رێبەری نوێی وڵاتەکە، بە کارێکی بەهادار ناو دەبات و دەڵێت "سەلماندنی ئیرادەی گەلە بۆ حوکمڕانی".
پزیشکیان گەشبینی خۆی بۆ هەڵبژاردنی سێیەمین رێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێران دەدەبڕێت و نووسیویەتی "کێشەکانی وڵات بە سەرکردایەتی ژیرانەی رێبەر و بە دروستکردنی کەشێکی گونجاو لەسەر بنەمای متمانە و بەشداریی خەڵک چارەسەر دەکرێت.
هەروەها لە خودا دەپاڕێتەوە رێبەری نوێی ئێران سەرکەوتوو بکات لە پاراستنی یەکگرتوویی و بنیاتنانی ئێرانێکی پێشکەوتنخواز و سەربەخۆ.