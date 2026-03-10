وەزارەتی تەندروستیی لوبنان: لە هێرشەکانی ئیسرائیل نزیکەی 500 کەس کوژراون

پێش 31 خولەک

ئەمرۆ سێشەممە، 10ـی ئاداری 2026، وەزارەتی تەندروستیی لوبنان لە نوێترین ئاماریدا بڵاویکردەوە، رایگەیاند؛ ژمارەی کوژراوانی هێرشە ئاسمانییەکانی ئیسرائیل بۆ سەر ناوچە جیاجیاکانی وڵاتەکە لە ماوەی هەفتەی رابردوودا بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە و گەیشتووەتە 486کەس.

بەگویرەی راگەیەندراوەکەی وەزارەتی تەندروستی، لە ماوەی نێوان 2ـی ئادار تا پاشنیوەڕۆی 9ـی ئادار، جگە لەو 486 کەسەی گیانیان لەدەستداوە، هەزار و 313 کەسی دیکەش بریندار بوون.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە کردووە، لە هێرشێکی ئاسمانی ئیسرائیل بۆ سەر شارۆچکەی "نەمیریە" لە باشووری لوبنان حەوت کەس کوژراون، هەروەها لە شارۆچکەی "شوکین" لە سارۆچکەی نەباتیە کەسێکی دیکە بووەتە قوربانی. لە رووداوێکی دیکەدا، تۆپخانەکانی ئیسرائیل شارۆچکەی "قەلایعە"یان تۆپباران کردووە و لە ئەنجامدا قەشەی پەرستگای ئەو شارۆچکەیە گیانی لەدەستداوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا، وەزارەتی تەندروستیی لوبنان ئیسرائیلی تۆمەتبار کرد بەوەی بە ئەنقەست تیمە تەندروستییەکانی کردووەتە ئامانج. ئاماژە بەوە دراوە کە ئەمبولانسێکی خاچی سووری لوبنانی لە شارۆچکەی "مەجدال زون" کراوەتە ئامانج، بەهۆیەوە دوو کارمەندی فریاگوزاری بریندار بوون و زیانێکی زۆریش بە ئەمبولانسەکە گەیشتووە. وەزارەتەکە داوای لە دەزگا نێودەوڵەتییەکان کردووە دەستبەجێ دەستوەردان بکەن بۆ راگرتنی ئەم پێشێلکارییانەی یاسا مرۆییەکان.

گرژییەکانی نێوان لوبنان و ئیسرائیل لە 2ـی ئادارەوە رووی لە هەڵکشان کرد، کاتێک حزبوڵڵای لوبنان وەک کاردانەوەیەک بۆ تیرۆرکردنی رێبەری باڵای ئێران لە یەکەم رۆژی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلدا، دەستی بە موشەکبارانی ئیسرائیل کرد. لەو کاتەوە ئیسرائیل ئۆپەراسیۆنە ئاسمانی و زەمینییەکانی بۆ قووڵایی خاکی لوبنان فراوانتر کردووە.