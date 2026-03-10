فوئاد حوسێن و کایا کاڵاس، ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکەیان تاوتوێ کرد
فوئاد حوسێن، جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی عێراق، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ کایا کاڵاس، بەرپرسی باڵای سیاسەتی دەرەوەی یەکێتیی ئەوروپا، دوایین پێشهاتە خێراکانی ناوچەکە و کاریگەرییەکانی شەڕی بەردەوامیان لەسەر ئاسایش و سەقامگیری وڵاتان تاوتوێ کرد.
بەگوێرەی راگەیەندراوێکی وەزارەتی دەرەوە، لە پەیوەندییەکەدا کایا کاڵاس نیگەرانیی یەکێتیی ئەوروپای لەبەرانبەر ئەو هێرشانە دەربڕی کە دەکرێنە سەر خاکی عێراق. ناوبراو جەختی لە گرنگیی رێزگرتن لە سەروەریی عێراق کردەوە و ئاماژەی بەوە کرد، پێویستە عێراق لە دەرئەنجامە خراپەکانی پەرەسەندنی سەربازی لە ناوچەکەدا بپارێزرێت.
لە تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکاندا، هەردوولا باسیان لە هەوڵە نێودەوڵەتی و ناوچەییەکان کرد بۆ گەیشتن بە ئاگربەست و سنووردارکردنی تەشەنەسەندنی ململانێکان. هەروەها تیشک خرایە سەر ئەگەری فراوانبوونی جوگرافیای ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان و ئەو کاریگەرییە نەرێنییانەی کە شەڕەکە لەسەر ئاسایش و ئابووریی ناوچەکە و ئەوروپا بەجێی دەهێڵێت.
لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، فوئاد حوسێن و کایا کاڵاس هاوڕابوون لەسەر بەردەوامیی پەیوەندی و هەماهەنگییەکان لە قۆناخی داهاتوودا، بە ئامانجی چاودێریکردنی پێشهاتەکان و پاڵپشتیکردنی ئەو هەوڵانەی دەبنە هۆی کەمکردنەوەی گرژییەکان و بەهێزکردنی سەقامگیری لە ناوچەکەدا.