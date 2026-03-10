ئارامکۆ: یەدەگی نەوتی جیهان لە مەترسیدایە و داخستنی گەرووی هورمز قەیرانەکە قووڵتر دەکات

ئێران: ئەگەر هێرشەکان بەردەوام بن رێگە نادەن یەک لیتر نەوت لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە هەناردە بکرێت

پێش 16 خولەک

کۆمپانیای ئارامکۆی سعوودی، گەورەترین هەناردەکاری نەوت لە جیهاندا، هۆشداریی دەداتە بازاڕەکانی وزە و رایدەگەیەنێت؛ بەردەوامی پەکخستنی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز بەهۆی ململانێکان لەگەڵ ئێران، لێکەوتەی کارەساتباری بۆ ئابووریی جیهان دەبێت.

ئەمین ناسر، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای ئارامکۆ، ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی ئاداری 2026 لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: "داخستنی هاتوچۆ لەو گەرووە گرنگەدا تەنیا کاریگەری لەسەر کەرتی کەشتیوانی و بیمە نابێت، بەڵکو لێکەوتەی توندی بۆ کەرتەکانی فڕۆکەوانی، کشتوکاڵ، پیشەسازی ئۆتۆمبێل و تەواوی پیشەسازییەکانی دیکە دەبێت."

ناسر ئاماژەی بەوە کرد، کۆی یەدەگی نەوتی جیهانی لە ئێستادا لە نزمترین ئاستیدایە لە ماوەی پێنج ساڵی رابردوودا، ئەم قەیرانەش پڕۆسەی دابەزینی یەدەگەکان خێراتر دەکات. گوتیشی: "دەستپێکردنەوەی بێبەربەستی هاتوچۆی کەشتیوانی لە رێگەی گەرووی هورمزەوە بۆ سەقامگیری بازاڕەکان زۆر گرنگە و تا ئەم داخستنە زیاتر بخایەنێت، کاردانەوەکانی بۆ سەر ئابووریی جیهانی توندتر دەبن."

ئەم لێدوانانەی ئارامکۆ لە کاتێکدایە گرژییەکان لە ناوچەکە گەیشتوونەتە لووتکە. سوپای پاسدارانی ئێران ئەمڕۆ سێشەممە رایگەیاند، ئەگەر هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر بەرژەوەندییەکانیان بەردەوام بێت، رێگە نادەن "یەک لیتر نەوت" لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە هەناردە بکرێت. لە بەرامبەردا، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا هەڕەشەی لێدانی توندتری لە ئێران کرد ئەگەر هەوڵی داخستنی ئەو رێڕەوە گرنگەی وزە بدات.

سەبارەت بە رەوشی ناوخۆیی کۆمپانیاکە، ئەمین ناسر ئاشکرای کرد، ئەو ئاگرە بچووکەی هەفتەی رابردوو لە پاڵاوگەی "ڕاس تانورا" کە گەورەترین پاڵاوگەی سعوودیە کەوتەوە، بە خێرایی کۆنترۆڵ کراوە و ئێستا پاڵاوگەکە لە قۆناخی دەستپێکردنەوەی کارەکانیدایە.

لە رووی داراییەوە، ئارامکۆ رایگەیاند؛ بەهۆی دابەزینی نرخی نەوتی خاو، قازانجی ساڵانەی کۆمپانیاکە بە رێژەی 12% دابەزیوە. سەرەڕای ئەوەش، کۆمپانیاکە بڕیارێکی گرنگی داوە و رایگەیاند; بۆ یەکەمجار لە مێژووی خۆیدا، بەرنامەیەکی کڕینەوەی پشکەکان (Stock Buyback) بە بڕی 3 ملیار دۆلار جێبەجێ دەکات.