سەرۆککۆماری عێراق بۆ رێبەری نوێی ئێران: هەوڵی راگرتنی جەنگ دەدەین

پێش کاتژمێرێک

سەرۆککۆماری عێراق پیرۆزبایی لە رێبەری نوێی ئێران دەکات و دەڵێت، هەوڵەکانیان بۆ راگرتنی جەنگی ناوچەکە چڕ دەکەنەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی ئاداری 2026، لەتیف رەشید، سەرۆککۆماری عێراق، لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە سەید موجتەبا عەلی خامنەیی کرد بەبۆنەی هەڵبژاردنی وەک رێبەری باڵای کۆماری ئیسلامیی ئێران.

لە پەیامەکەیدا، لەتیف رەشید، وێڕای نوێکردنەوەی پرسە و سەرەخۆشیی قووڵی خۆی بۆ شەهیدبوونی عەلی خامنەیی، رێبەری پێشووی ئێران و ژمارەیەک لە سەرکردە و بەرپرسان و هاووڵاتییانی وڵاتەکەی، جەختی لە هاوسۆزیی و پشتیوانیی عێراق بۆ "گەلی دۆستی ئێران لەو کۆستە گەورەیەدا" کردەوە.

هەروەها ئومێدی خواست قۆناغی داهاتوو ببێتە وێستگەیەک بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ و زاڵکردنی لۆژیکی دانایی و گفتوگۆ بە جۆرێک ئاسایش و سەقامگیری و گەشەسەندن بۆ گەلی ئێران دەستەبەر بکات.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا سەرۆککۆماری عێراق، ئاماژەی بەوە کرد، "ئەم بۆنەیە بە دەرفەت دەزانین تاوەکوو هەڵوێستی نەگۆڕی عێراق بۆ پشتگیریکردن لە هەموو ئەو هەوڵە ناوچەیی و نێودەوڵەتییانە دووپات بکەینەوە ئامانج لێیان راگرتنی ململانێکان و هێورکردنەوەی گرژییەکانە لەپێناو کارکردنی هاوبەش بۆ چەسپاندن و بەهێزکردنی ئاشتی و ئاسایش لە سەرانسەری ناوچەکەدا."