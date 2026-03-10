قەتەر سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر کونسوڵخانەی ئیمارات لە هەرێمی کوردستان دەکات

پێش 6 خولەک

وەزارەتی دەرەوەی قەتەر لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا، بە تووندی سەرکۆنەی ئەو هێرشەی کرد کە کرایە سەر باڵەخانەی کونسوڵخانەی گشتیی دەوڵەتی ئیمارات لە هەرێمی کوردستان.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، بەئامانجگرتنی نێردە دیپلۆماسییەکان پێشێلکردنی ئاشکرای عورف و یاسا نێودەوڵەتییەکانە، بەتایبەتی رێککەوتننامەی ڤیەننا بۆ پەیوەندییە دیپلۆماسییەکان کە پارێزبەندی بۆ باڵەخانە و کارمەندانی دیپلۆماسی دابین کردووە.

وەزارەتی دەرەوەی قەتەر وێڕای دەربڕینی هاوسۆزی بۆ دەوڵەتی ئیمارات، جەختی لە پێویستی پاراستنی نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکان کردەوە و داوای کرد گەرەنتی تەواو بۆ سەلامەتییان دابین بکرێت بۆ ئەوەی ڕووداوی لەو شێوەیە دووبارە نەبنەوە.

ئەم هەڵوێستەی قەتەر لە کاتێکدایە کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی جەخت لەسەر سەقامگیریی ناوچەکە و پاراستنی سەروەریی دامەزراوە نێودەوڵەتییەکان دەکاتەوە.