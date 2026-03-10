یەکێتیی هاوردە و ناردنکاران: دەروازە سنوورییەکانی کوردستان و ئێران دەکرێنەوە

پێش کاتژمێرێک

یەکێتیی هاوردە و ناردنکاران رایگەیاند، لە چەند رۆژی داهاتوودا هەموو دەروازە سنوورییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئێران دەکرێنەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی ئاداری 2026، یەکێتیی هاوردە و ناردنکارانی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، دوای ئەو گرژی و ئاڵۆزییانەی لە چەند رۆژی رابردوودا لە نێوان کۆماری ئیسلامیی ئێران و وڵاتانی ئەمریکا و ئیسرائیل دروست بوون، دەروازە سنوورییەکانی نێوان هەرێم و ئێران داخران، تەنیا دەروازەی باشماخ بە کراوەیی مابووەوە، بەڵام لە ئێستادا بڕیاری کردنەوەی دەروازە داخراوەکانیش دراوە.

لە راگەیەنراوەکەدا ئاماژەی بەوە کرد، رۆژی 8ی ئاداری 2026، دەروازەی شوشمێ لە تەوێڵە کرایەوە، هەروەها سەرلەئێوارەی 9ی ئاداری 2026، دەروازەی سەیرانبەنیش بەڕووی بازرگانیدا کرایەوە.

یەکێتیی هاوردە و ناردنکاران روونیشی کردەوە، لە ئێستادا لە دەروازەی باشماخەوە رۆژانە 500 بارهەڵگر لە باری ترانزێت و کاڵای ئێرانی دێنە ناوەوە و رێژەکەش لە زیادبووندایە. هاوکات باسی لەوەش کرد، بارەکانی ئێران زۆربەیان لە خواردەمەنی پێکهاتوون، وەک سەوزە، میوە، شیرەمەنی، جۆرەکانی خواردنەوەی غازی، شەربەت، نەستەلە و بسکیت، لەگەڵ چەندین کاڵای تر پێش دروستبوونی گرژییەکان هاوردە دەکران.

لە بەشێکی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، چاوەڕوان دەکرێت لە رۆژانی داهاتوودا هەردوو دەروازەی حاجی ئۆمەران و پەروێزخانیش بکرێنەوە و دۆخەکە بە تەواوی ئاسایی ببێتەوە.