نێچیرڤان بارزانی: هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە شەڕ و دەبێت بەغدا هێرشەکان رابگرێت

پێش 6 خولەک

لە کۆبوونەوەیەکی باڵای ئەمنی و سەربازیدا، نێچیرڤان بارزانی جەختی لەوە کردەوە کە خاکی هەرێمی کوردستان نابێتە هەڕەشە بۆ سەر ئێران و دراوسێکان، هاوکات داوای لە حکوومەتی عێراق کرد سنوورێک بۆ هێرشی گرووپە لەیاسادەرچووەکان دابنێت.

ئەمڕۆ سێشەممە (10ـی ئاداری 2026)، بە سەرپەرشتیی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و فەرماندەی گشتیی هێزەکانی پێشمەرگە، کۆبوونەوەیەکی باڵای سەربازی و ئەمنی لە هەولێر بەڕێوەچوو. لە کۆبوونەوەکەدا هەڵسەنگاندن بۆ مەترسییەکانی شەڕی ناوچەکە کرا و چەندین بڕیاری نوێی ئەمنی دەرکران.

بەپێی راگەیەنراوێکی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، کۆبوونەوەکە بە ئامادەبوونی شێخ جەعفەر شێخ مستەفا، جێگری سەرۆک، وەزیرانی پێشمەرگە و ناوخۆ، سوپاسالار و فەرماندە باڵاکانی پێشمەرگە بەڕێوەچووە.

وەک ئەوەی لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، لە کۆبوونەوەکەدا بە وردی تیشک خراوەتە سەر لێکەوتەکانی شەڕ و پەرەسەندنە ئەمنییەکانی ناوچەکە. هەر لەو چوارچێوەیەدا، چەندین بڕیار و رێنمایی بۆ پاراستنی ئاسایشی هەرێم و چۆنیەتیی مامەڵەی دەزگاکانی راگەیاندن لەگەڵ رووداوەکان دەرکراون.

لە بەشێکی کۆبوونەوەکەدا، نێچیرڤان بارزانی هەڵوێستی فەرمیی هەرێمی کوردستانی دووپات کردەوە و رایگەیاند "هەرێمی کوردستان بە هیچ شێوەیەک نابێتە بەشێک لە شەڕ و ململانێکان و پاراستنی ئارامیی وڵات لە ئەولەوییەتدایە".

سەرۆکی هەرێمی کوردستان هۆشداریشی دا "بە هیچ شێوەیەک رێگە نادرێت خاکی هەرێمی کوردستان ببێتە سەرچاوەی هەڕەشە و مەترسی بۆ سەر کۆماری ئیسلامیی ئێران یان هەر وڵاتێکی دیکەی دراوسێ."

سەبارەت بە هێرشە ناوخۆییەکانیش، کۆبوونەوەکە بە توندی سەرکۆنەی ئەو پەلامارە درۆنی و مووشەکییانەی کرد کە لەلایەن "گرووپە لەیاسادەرچووەکانی عێراقەوە" دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان و زیانی گیانی و مادییان لێکەوتووەتەوە.

سەرۆکایەتیی هەرێم لەم بارەیەوە پەیامێکی ئاراستەی بەغدا کرد و رایگەیاند: "حکوومەتی فیدراڵیی عێراق بەرپرسیارە لەوەی ئەرکی خۆی جێبەجێ بکات بۆ رێگریکردن لەو هێرشانە و دۆزینەوە و سزادانی ئەنجامدەرانی، چونکە ئەم پەلامارانە پێشێلکارییەکی روونی سەروەریی وڵاتن و هەڕەشەن بۆ سەر سەقامگیریی گشتی."

لە کۆتایی ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە، کۆبوونەوەکە هاوخەمی بۆ بنەماڵەی شەهیدان و بریندارانی هێرشەکان دەربڕیوە، هەروەها ستایشی ماندووبوون و شەونخونیی هێزەکانی پێشمەرگە و دەزگا ئەمنییەکانی کردووە لەپێناو پاراستنی خاک و خەڵکی کوردستان.