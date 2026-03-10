وەزیری جەنگی ئەمریکا: ئەمڕۆ هێرشی چڕتر دەکەینە سەر ئێران
تەندروستی

کەرتی تەندروستیی عێراق لە ریزبەندی کۆتایی وڵاتانی عەرەبیدایە

عێراق کەرتی تەندروستی عێراق

بەپێی نوێترین پۆلێنکاریی جیهانی، کەرتی تەندروستیی عێراق لە ریزبەندی وڵاتانی عەرەبی لە پلەی 12یەم دێت.

لە راپۆرتێکی نوێی ماڵپەڕی " Numbeo" تایبەت بە پێوەری چاودێریی تەندروستی کە ئاستی خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان لە وڵاتانی جیهان دەپێوێت، وڵاتی قەتەری وەک باشترین وڵاتی عەرەبی دەستنیشان کردووە و پلەی یەکەمی گرتووە، لەدوای ئەویش وڵاتی ئیمارات لە پلەی دووەم و ئوردن لە پلەی سێیەمدا دێن.

هەر بەپێی ریزبەندییەکە، لوبنان و عومان پلەکانی چوارەم و پێنجەمیان گرتووە، لە کاتێکدا هەریەک لە سعوودیە، کوەیت، تونس، جەزائیر، میسر و مەغریب لە پلەکانی شەشەم تا یانزەیەمدان. 

هاتنی عێراق لە پلەی دوازدەیەمی ئەم ریزبەندییەدا، ئاماژەیەکی روونە بۆ ئەو گرفت و ئاستەنگانەی کە تا ئێستا بەرۆکی کەرتی تەندروستیی وڵاتەکەیان گرتووە، بەتایبەت کاتێک بەراورد دەکرێت بە وڵاتانی دراوسێ و ناوچەکە.

ماڵپەڕی نومبیۆ بۆ هەڵسەنگاندنی کەرتی تەندروستی پشت بە چەند پێوەرێکی زانستی و مەیدانی دەبەستێت، کە گرنگترینیان بریتین لە، کوالێتیی خزمەتگوزارییە پزیشکییەکان، لێهاتوویی و کارامەیی کارمەندان و پزیشکان، خێرایی پێشکەشکردنی چارەسەر بە نەخۆش، لەگەڵ ئاستی پێشکەوتنی ژێرخانی تەندروستی و نەخۆشخانەکان.

 
