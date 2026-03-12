نێچیرڤان بارزانی: پێویستە حکوومەتی عێراق نێردە دیپلۆماسییەکان بپارێزێت

پێش 45 خولەک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان و وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا و دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە و هێرشی درۆنی بۆ سەر بنکەی سەربازیی ئیتاڵیا لە هەرێمی کوردستان تاوتوێ کران.

ئەمرۆ پێنجشەممە، 12ـی ئاداری 2026، سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، بڵاویکردووەتەوە، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ ئەنتۆنیۆ تیانی، جێگرى سه‌رۆكوه‌زيران و وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا، دوایين پێشهاتەکانی دۆخی ناوچەکە و کاریگەری و لێکەوتەکانی شەڕیان بەسەر ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە و جیهانەوە تاوتوێ کرد.

سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاندووە، نێچیرڤان بارزانی بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشەی کرد کە شەوی ڕابردوو کرایە سەر بنکەی سەربازیی ئیتاڵیا لە هەرێمی کوردستان و هەروەها دووپاتی کردەوە کە پێویستە حکوومەتی عێراق بەرپرسیاریەتیی خۆی لە پاراستنی نێردە دیپلۆماسییەکان و هێزەکانی هاوپەیمانان جێبەجێ بکات و ڕێگە نەدات چیتر گرووپە لەیاسادەرچووەکان، ئاسایش و بەرژەوەندییەکانی وڵات بخەنە مەترسییەوە.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا وێڕای سەرکۆنەکردنی هێرشەکە، دووپاتی کردەوە کە وڵاتەکەی بە هەموو شێوەیەک لە پشتگیری و هاوکاریکردنی عێراق و هەرێمی کوردستان بەردەوام دەبێت بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئاڵنگارییەکان و ڕووبەڕووبوونەوەی هێرشە تیرۆریستییەکان، هەروەها برەو بە هاریکاریی هاوبەشیان دەدەن بۆ پاراستنی ئارامی و سەقامگیری.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان باس لەوەش دەکات، لە کۆتاییی پەیوەندییەکەدا، نێچیرڤان بارزانی سوپاس و پێزانینی هەرێمی کوردستانی بۆ ئیتاڵیا دەربڕی بۆ ئەو پشتگیری و هاوکارییە بەردەوامانەی پێشکەش بە هەرێمی کوردستانی دەکات و ڕۆڵی هێزەکانی ئەو وڵاتەی لە چوارچێوەی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیدا بەرز نرخاند.