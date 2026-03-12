ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان هۆشداریی بە دەزگاکانی راگەیاندن دەدات

"جەخت لە پاراستنی نهێنییە سەربازی و ئەمنییەکان دەکەینەوە لەم قۆناغە هەستیارەدا"

پێش 37 خولەک

ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان، لە ژێر رۆشناییی ئەو دۆخە ئەمنی و هەستیارەی ناوچەکە پێیدا تێپەڕ دەبێت، راگەیەنراوێکی هۆشداریدەری بڵاو کردەوە و تێیدا جەخت لە مامەڵەی بەرپرسیارانەی دەزگاکانی راگەیاندن و هاووڵاتییان دەکاتەوە. هاوکات دەڵێت: هێزەکانی دژەتیرۆری کوردستان راسپێردراون بۆ گرتنەبەری رێکاری یاساییی توند بەرامبەر بە هەر پێشێلکارییەک.

بەرەبەیانیی ئەمڕۆ هەینی 13ـی ئاداری 2026، ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا ئاماژەی بەوە کردووە، بەهۆی ئەو هەلومەرجە ئەمنی و دۆخە هەستیارەی کە ئێستا هەرێمی کوردستان، عێراق و ناوچەکە بەگشتی پێیدا تێپەڕ دەبن، پێویستە قۆناغەکە بەوپەڕی بەرپرسیارێتییەوە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "ئەرکی سەرشانی سەرجەم دەزگاکانی راگەیاندن، لایەنە پەیوەندیدارەکان و گشت هاووڵاتییانە کە بە هەستیارییەوە مامەڵە لەگەڵ دۆخەکە بکەن، پێویستە خۆیان لە هەر جۆرە رەفتارێک یان بڵاوکردنەوەی زانیاری و نهێنییەک بپارێزن کە خزمەت بە نەیارانی کوردستان بکات و زیان بە ئاسایش و سەقامگیریی ناوخۆییی هەرێم بگەیەنێت."

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، ئەنجوومەنی ئاسایش بڕیارێکی مەیدانیی یەکلاکەرەوەی ئاشکرا کردووە، کە تێیدا فەرمانی راستەوخۆ بە هێزەکانی دژەتیرۆری کوردستان کراوە بۆ چاودێریکردن و لێپێچینەوە.

بەپێی فەرمانەکە: "هەر دەزگایەکی راگەیاندن هەستێت بە بڵاوکردنەوەی زانیاری و نهێنییە ئەمنییەکان، یان رووماڵێکی ناپرۆفیشناڵانە بۆ هەواڵەکانی جەنگ و پەلاماری دوژمنان بکات کە ببێتە هۆی زیانگەیاندن بە ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان، ئەوا دەستبەجێ لە لایەن دژەتیرۆری کوردستانەوە رووبەڕووی لێپێچینەوە دەبێت و بە پێی یاسا رێکاری توندی بەرامبەر دەگیرێتە بەر."

ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان، هۆشداریی ئاراستەی بەرپرسانیش کردووە و بە روونی رایگەیاندووە: "هەر بەرپرسێک بەهۆی لێدوان و قسەکانیەوە ببێتە هۆی ئاشکرابوون و دزەپێکردنی زانیارییە هەستیارەکان بە جۆرێک کە خزمەت بە بەرژەوەندیی دوژمن بکات و زیان بە ئاسایشی نەتەوەییی هەرێم بگەیەنێت، بێگومان بەپێی یاسا بەرکارەکان لێپێچینەوەی قورسی لەگەڵدا دەکرێت."