فوئاد حوسێن: هەناردە نەکردنی نەوتی عێراق چەندین قەیرانی ئابووری دروست دەکات

پێش 48 خولەک

فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، ئەمڕۆ هەینی جەختی کردەوە کە پەلکێشکردنی عێراق بۆ ناو گۆڕەپانی جەنگ کارێکی زۆر مەترسیدارە و دەبێتە هۆی فراوانبوونی مەودای ململانێکان.

ئەمڕۆ هەینی، 13ـی ئاداری 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ ئەنتۆنیۆ تیانی، وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا، باسی لە دوایین پێشهاتە ناوچەییەکان و کاریگەرییەکانیان لەسەر ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە کرد.

فوئاد حوسێن، ئاماژەی بەوە داوە، هەوڵی بەئامانجگرتنی یەکەی سەربازیی ئیتاڵیا کە لە هەرێمی کوردستان جێگیرن، جەختی کردەوە کە "عێراق ئەم هەوڵە سەرکۆنە دەکات."

هەروەها راکێشانی عێراق بۆ ناو شەڕەکە کارێکی زۆر مەترسیدارە و ڕەنگە ببێتە هۆی فراوانبوونی مەودای ململانێکان تا وڵاتانی دیکەی ناوچەکەش بگرێتەوە."

لای خۆیەوە، وەزیری ئیتاڵیا دەرەوەی ئیتاڵیا جەختی لە پشتیوانیی وڵاتەکەی بۆ عێراق و وەستان لە تەنیشتی لە رووبەڕووبوونەوەی ئەو هێرشانەی کە ئاسایش و سەقامگیرییەکەی دەکەنە ئامانج کردەوە.

فوئاد حوسێن راشیگەیاندووە، پەککەوتنی هەناردەی نەوت لە رێگەی گەرووی هورمزەوە رەنگە ببێتە هۆی قەیرانێکی گەورە لە بواری وزەدا، هەروەها نەتوانینی هەناردەکردنی نەوتی عێراقیش رەنگە چەندین قەیرانی ئابووری دروست بکات.

لە کۆتاییدا هەردوولا جەختیان لە "گرنگیی پەیوەندییەکانی نێوان عێراق و ئیتاڵیا و پێویستیی کارکردن بۆ بەهێزکردن و پەرەپێدانیان بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی هەردوو وڵاتی دۆست بکات" کردەوە.