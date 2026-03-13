فرانس پرێس: سەربازە فەرەنسییەکەی هەرێمی کوردستان بە درۆنی شاهید کوژراوە

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسێکی باڵای سەربازیی فەرەنسا ئاشکرایکرد، ئەو سەربازە فەرنسییەی شەوی رابردوو لە هەرێمی کوردستان کوژرا، هێرشەکە بە درۆنێکی ئێرانی ئەنجامدراوە.

ئەمڕۆ هەینی 13ی ئاداری 2026، کۆڵۆنێل خاڤێر دی لا چێسنا فەرماندەی هێزەکانی فەرەنسا رایگەیاند، ئەمە یەکەم سەربازیی فەرەنسایە لە جەنگی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بکوژرێت، ئەویش بە درۆنێکی ئێرانی بوو.

فەرماندە فەرەنسییەکە قسەی بۆ فرانس پرێس کردووە و دەڵیت "ئارنۆد فریۆنی تەمەن 42 ساڵ "بەهۆی هێرشی درۆنێکی جۆری شاهید کوژراوە".

بەرەبەیانیی ئەمڕۆ هەینی، 13ـی ئاداری 2026، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس، هەواڵی کوژرانی ئەفسەرێکی باڵای وڵاتەکەی لە ئەنجامی هێرشێکدا بۆ سەر سنووری پارێزگای هەولێر راگەیاند.

ماکرۆن لە پەیامەکەیدا پرسە و سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی خێزان و هاوسەنگەرانی ئەو ئەفسەرە کرد و هەروەها هاوسۆزی و پشتیوانیی نەتەوەی فەرەنسای بۆ دووپاتکردەوە و راشیگەیاند، هەر لە هێرشەدا چەند سەربازێکی دیکەی فەرەنسی بریندار بوون.

گوتیشی "ئەم هێرشە بۆ سەر هێزەکانمان، کە لە ساڵی 2015ـەوە بەشدارن لە هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی رێکخراوی داعش، بە هیچ شێوەیەک جێگەی قبووڵ نییە."

ماکرۆن جەختی لەوە کردەوە، کە ئامادەیی هێزەکانیان لە عێراق تەنیا لە چوارچێوەی هەوڵەکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆردایە، هۆشداریشی دا کە "جەنگی ئێران بە هیچ شێوەیەک ناتوانێت پاساو بێت بۆ ئەنجامدانی هێرشی لەم شێوەیە."

درەنگانی شەوی رابردوو، هێرشی درۆنیی کرایە سەر بارەگەیەکی هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری هەولێر، سەربازێکی فەرەنسی گیانی لە دەستدا و ژمارەیەکی دیکە بریندار بوون.