وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا: 61 هەزار هاوڵاتییمان رۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان جێهێشتووە

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، ئامارێکی نوێی سەبارەت بە جوڵەی هاوڵاتیانی وڵاتەکەی لە ناوچەکەدا بڵاوکردەوە و رایگەیاند، لە دوای هەڵگیرسانی جەنگ لەگەڵ ئێران، بە دەیان هەزار ئەمریکی ناوچەکەیان جێهێشتووە.

دووشەممە 16ـی ئاداری 2026، تۆڕی هەواڵی "فۆکس نیوز" لە زاری چەند بەرپرسێکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاوە بڵاویکردەوە: "زیاتر لە 61 هەزار هاوڵاتی ئەمریکی لە سەرەتای دەستپێکردنی کارە سەربازییەکان و جەنگی دژ بە ئێران، ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان جێهێشتووە".

ئەو بەرپرسانە ئاماژەیان بەوەش کردووە، ئەم کۆچکردنە بەکۆمەڵەی هاوڵاتیانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا وەک وەڵامدانەوەیەک بووە بۆ ئەو هۆشدارییە ئەمنییە توندانەی کە لەلایەن واشنتنەوە بە شێوەیەکی بەردەوام بڵاودەکرانەوە.